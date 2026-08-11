રજની કુરે જ્યારે 12 વર્ષના હતાં, ત્યારે તેમણે તેમનાં માતા-પિતા સાથે ઈંટના ભઠ્ઠા પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
તેમના પતિ, રાજેશ કુરેએ પણ જ્યારે પહેલી વાર પોતાના હાથે માટીની ઈંટને આકાર આપ્યો ત્યારે તેઓ 12 વર્ષના હતા.
આજે, તેમની 11 વર્ષની દીકરી રાગિની પણ પોતાનાં માતા-પિતા સાથે મળીને રોજની લગભગ 150 ઈંટો બનાવે છે
ગુજરાતના ગાંધીનગર જિલ્લાના ઉવારસદ ગામ પાસેના પોતાના રોજિંદા કામનું વર્ણન કરતાં રજની કહે છે, “અમે સવારે 3 કે 4 વાગ્યે ઉઠીને કામે લાગી જઈએ છીએ. કડકડતી ઠંડીમાં સતત કામ કરવાથી અમારા હાથ થીજી જાય છે.”
ભારતભરમાં ઈંટો બનાવવાનું કામ લગભગ સંપૂર્ણપણે દિવસભર સતત ઈંટો ઘડવા, ઊંચકવા અને સૂકવવા માટે ગોઠવવા જેવા શ્રમ પર નિર્ભર છે. પરિવારોને દેવું ચૂકવવામાં મદદ કરવા માટે બાળકોને પણ ઘણી વાર ઈંટના ભઠ્ઠાના કામમાં જોતરવામાં આવે છે, જે એવા વિષચક્રને જન્મ આપે છે જે નાની ઉંમરથી શરૂ થઈને પેઢીઓ સુધી ચાલતું રહે છે.
આ એવી મજૂરી છે જે દેવાના બોજ તળે દબાયેલી છે અને પેઢી દર પેઢી ચાલી આવે છે.
મૂળ છત્તીસગઢના જાંજગીર ચાંપાનાં વતની રજની, 2025ના અંતમાં તેમના પતિ અને ચાર બાળકો - ત્રણ દીકરીઓ અને એક દીકરા સાથે ગાંધીનગર આવ્યાં હતાં. તેમના વાર્ષિક સ્થળાંતર વિષે જણાવતાં 28 વર્ષીય રજની કહે છે, “અમે અહીં ઑક્ટોબર-નવેમ્બરની આસપાસ આવીએ છીએ અને પાંચ-છ મહિના રહીએ છીએ. એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયા સુધીમાં, અમે અમારા ગામે પાછાં ફરીએ છીએ. અતિશય ગરમીમાં, ઈંટો બન્યા પછી તરત જ તેમાં તિરાડો પડી જાય છે. તેથી, ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં કામ કરવું શક્ય નથી.”