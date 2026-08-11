छत्तीसगढ़ मं, परिवार करा थोकन खेत हवय जेन मं सियारी बखत धान कमाथें, फेर ये ह नइ पूरय. रजनी कहिथे,“मोर घरवाला [राजेश] गाँव मं पेंटर के काम करथे, फेर ओला सरलग काम नइ मिलय. हमन हरेक बछर ईंटा भट्ठा मन मं बूता करे बर अपन परिवार धरके आने जगा मं जाथन. जिहां घलो बूता अऊ जियादा मजूरी मिलथे, हमन उहीं जाथन.” परिवार कुछु महीना बर दूसर जगा मन मं जाथें अऊ अधिकतर लोगन मन संग मं अपन लइका मन ला घलो ले जाथें काबर के इहाँ घर मं ओकर मन के देखरेख करेइय्या कोनो नइ होवय.

सीजन सुरू होय के पहिली परिवार ह अक्सर ठेकादार ले बयाना ले लेथे, जेकर ले वो ह तब तक ले भट्ठा मं बंधे रहिथे जब तक के वो ह रकम ला चुकता झन कर दे. रजनी पारी ला बताथे, “ईंटा त बनत रहिथे, फेर मोला ये घलो पता नइ के ठेकादार ले मोर घरवाला ह कतक बयाना लेगे हवय.” ये बात ले बेवस्था मं खुसरे भारी ऊंच-नीच अऊ ताकत के फेरफार साफ झलकथे "

वो ह बताथे के सीजन के आखिर मं, ठेकादार अऊ ओकर घरवाला बइठ के आखिरी हिसाब-किताब करथें, जेन मं पहिली के लेगे बयाना अऊ खर्ची (हफ्ता के खरचा) ला घटा दे जाथे. रजनी के मुताबिक, चुकारा कभू तय नइ रहय; ये ह कतक ईंटा बनिस, सीजन कतक बखत ले चलिस अऊ दूसर खरचा उपर घलो रहिथे.

हफ्ता तय नइ रहय अऊ कम होथे, जेन ह सिरिफ गुजारा भरके रहिथे. रजनी कहिथे, “हमन ला हरेक सुकवार के खर्ची मिलथे. ये कोनो मजूरी नो हे, फेर रोज के खरचा बर लेगे उधारी आय, जेन ला बाद मं हमर आखिरी हिसाब-किताब बखत काट ले जाथे.”

गुजरात सरकार के न्यूनतम मज़दूरी के नियम मुताबिक, ईंटा भट्ठा मजूर मन ला हजार ईंटा पाछू 871 रूपिया के दर ले चुकारा करे ला चाही. फेर अहमदाबाद के ईंट-भट्टा मज़दूर यूनियन के प्रतिनिधि मन के कहना आय के असल मं मजूर मन ला अतक कभू नइ मिलय.

काबर के ये सिस्टम मौखिक आय अऊ कोनो लिखा-पढ़ी नइ, येकरे सेती मजूर मन ला सायदेच कभू पता चलथे के वो मन असल मं कतक कमाय हवंय धन बयाना अभू घलो कतक बांचे हवय; एकरे सेती वो मन करजा अऊ अनिश्चितता के चक्कर मं फँसे रहिथें.

बीते बछर बरसा अऊ भारी जियादा घाम के सेती सीजन जियादा बखत तक ले नइ चलिस. करीबन छै महीना के मिहनत करे के बाद, परिवार ला ओकर घर के बैंक खाता मं करीबन 50,000-60,000 रूपिया मिलिस.