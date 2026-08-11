जब रजनी कुर्रे 12 बछर के रहिस, वो ह अपन दाई-ददा संग ईंटा भट्ठा मं बूता करे सुरु करिस.
ओकर घरवाला राजेश कुर्रे घलो 12 बछर के रहिस, जब वो ह पहिली बेर माटी के ईंटा बनाय रहिस.
आज, ओकर मन के 11 बछर के बेटी रागिनी अपन दाई-ददा संग दिन भर मं करीबन 150 ईंटा बना लेथे.
गुजरात के गांधीनगर जिला मं उवरसद गाँव के तीर अपन रोज के बूता ला बतावत रजनी कहिथे, “हमन रतिहा तीन धन झुलझुलहा चार बजे जाग के अपन काम सुरू कर देथन. सरलग बूता करत रहे ले जाड़ मं हमर हाथ मन सुन्न पर जाथें.”
देस (भारत) भर मं ईंटा बनाय के काम लोगन मन के मिहनत के भरोसे हवय, जेन मं ईंटा बनाय, दोहारे अऊ सुखाय बर रंचे आय. अक्सर लइका मन घलो ईंटा भट्ठा के काम मं लग जाथे जेकर ले परिवार के करजा कुछु कम होय सकय, ये ह एक ठन अइसने चक्कर आय जेन ह बचपन ले चलत रहिथे अऊ कतको पीढ़ी तक ले चलत रहिथे.
ये ह करजा ले जुड़े मजूरी आय जेन ह एक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी उतरत चलत जावत रहिथे.
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के बासिंदा रजनी साल 2025 के आखिर मं अपन घरवाला अऊ चार झिन लइका-तीन बेटी अऊ एक बेटा- संग गांधीनगर आइस. 28 बछर के रजनी हरेक बछर इहाँ आय के बारे मं कहिथे, “हमन इहां कुंवार-कार्तिक(अक्टूबर-नवंबर) के लगालगी आथन अऊ पांच-छै महीना इहाँ बूता करथन. चइत (अप्रैल) के पहिली हफ्ता तक हमन अपन गाँव लहूट जाथन. भारी घाम मं ईंटा तुरते चटक जाथे. ते पायके भारी घाम के बखत काम नइ होवय.”