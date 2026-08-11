১২ বছর বয়সে তাঁর মা বাবার সঙ্গে ইটভাটিতে কাজ করা শুরু করেছিলেন রজনী কুর্রে।
১২ বছর বয়সেই প্রথম ছাঁচে ভরে ইট বানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী রাজেশ কুর্রেও।
আজকে তাঁদের পাশাপাশি কাজ করে তাঁদের এগারো বছরের মেয়ে রাগিণীও একদিনে অবলীলায় বানিয়ে ফেলে প্রায় ১৫০টা ইট।
“আমরা সকাল তিনটে-চারটে থেকে কাজ শুরু করি। শীতকালে টানা কাজ করতে করতে হাতই অবশ হয়ে যায়,” গুজরাটের গান্ধীনগরের উভরসাদ গ্রামে নিজের একটা গড়পড়তা কাজের দিনের বর্ণনা দিতে দিতে বললেন রজনী।
ভারতে লাগাতার ছাঁচে মাটি ভরে, তা বয়ে নিয়ে গিয়ে, পর পর সাজিয়ে শুকানোর পুরো কাজটাই গায়ে খেটে করেন ইটভাটির শ্রমিকরা। পারিবারিক ঋণ শোধ করার চক্করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের শিশুরা খুব অল্পবয়সেই ইটভাটিতে কাজ করা শুরু করে দেয়। তারপর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতেই থাকে এই চক্কর।
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঋণের দায়েই বাঁধা এই শ্রম।
২০২৫ সালের শেষের দিয়ে স্বামী, তিন মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে ছত্তিশগড়ের জঞ্জগির-চম্পা থেকে গান্ধীনগরে এসেছেন রজনী। “আমরা ওই অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ আসি আর ৫-৬ মাস থেকে কাজ করি,” নিজেদের বাৎসরিক পরিযায়ী জীবন সম্পর্কে জানালেন এই ২৮ বছরের ভাটি-শ্রমিক। “এপ্রিলের শুরুর দিকে আবার গ্রামে ফিরে যাই। গরম বেড়ে গেলে ইট রোদে দিলেই ফেটে যায়। তাই গরমকালের মাঝামাঝি কাজ চালু রাখা আর সম্ভব হয় না।”