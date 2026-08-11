रजनी कुर्रे 12 बरिस के रहस, तबे से माई-बाऊजी संगे ईंट-भट्ठा पर काम करे लगली.
उनकर घरवाला राजेश कुर्रे भी पहिल बेर जब माटी के ईंटा बनइलन, बारहे बरिस के रहस.
आज उनकर बेटियो, रागिनी ग्यारहे बरिस के बाड़ी, जब ऊ माई-बाऊजी संगे रोज कोई 150 ईंटा बनावेली.
“हमनी भोरे तीन-चार बजे ले उठ जाइला आ काम करे के सुरु कर दीहिला. सरदी में लगातार काम करत-करत हाथ कठुआ जाला,” रागिनी कहेली. ऊ गुजरात के गांधीनगर के उवरसाद गांव लगे आप रोज के काम के बारे में बतावत बाड़ी.
भारत में ईंट-भट्ठन पर काम आजो हाथे से होखेला. दिन भर लोग माटी से ईंटा गढ़ेला, ओकरा ढोवेला आ लाइन में सुखावेला. परिवार के करजा उतारे खातिर घर के छोट-छोट लइका लोग भी भट्ठा के काम पर लग जाला. एह तरीका से लरिकाई में सुरु भइल ई सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलत रहेला.
करजा के फेरा में फंसल ई मजदूरी एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी ले चलत जाला.
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा के रहे वाली रजनी साल 2025 के आखिर में गांधीनगर पहुंचल रहस. उनका संगे उनकर घरवाला आ चार ठो लरिकनो- तीन ठो बेटी आ एगो बेटा रहे. “हमनी हर साल अक्टूबर-नवंबर के आस-पास इहंवा आवेनी आ पांच-छव महीना ले रह के काम करेनी,” 28 बरिस के रजनी हर साल गांव से इहंवा आवे-जाए (पलायन) के बारे में बतावत बाड़ी. “बाकिर हमनी अप्रिल के पहिल हफ्ता में गांव लउट जाइला. गरमी एतना बढ़ जाला कि ईंट बनत-बनत ही चटके लागेला आउर फाट जाला. एही से जेठ के सबले गरम महीना में काम कइल मुस्किल हो जाला.”