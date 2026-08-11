छत्तीसगढ़ में उनकर परिवार लगे तनी-मनी जमीन बा. एकरा पर ऊ लोग बरसात में धान के खेती करेला. बाकिर एतना स जरूरत पूरा ना होखे. रजनी बतावेली, “हमार घरवाला (राजेश) गांव में पेंटिंग करे के काम करेलन. बाकिर ऊ काम हरमेसा ना मिले. एही से हमनी के नियमित काम आ नीमन मजूरी खातिर हर साल परिवार संगे भट्ठा पर काम खातिर जाए पड़ेला.” परिवार कइएक महीना ले बाहर रहेला. पाछू गांव में देखे वाला ना रहे चलते जादेतर लोग आपन लरिकनो सब के संगे ले आवेला.

काम के सीजन सुरु होखते जादेतर परिवार पहिले से ठिकेदार से एडवांस ले लेवेला. एह चलते ऊ लोग तबले ईंट-भट्ठा के काम से बन्हल रहेला, जबले ऊ पइसा चुकता ना हो जाव. रजनी पारी के बतावेली, “ईंट तो बनते रहेला. बाकिर हमरा इहो ना पता रहेला कि हमार घरवाला ठिकेदार से केतना पइसा एडवांस लेले बाड़न.” उनकर एह बात से एह व्यवस्था में मालिक आ मजदूर के बीच के गहिर फरक सहज उजागर हो जाता.

ऊ इहो बतइली कि काम के सीजन खतम भइला पर ठिकेदार आ उनकर घरवाला लोग संगे बइठके हिसाब-किताब करेला. एकरा में एडवांस आ खरची (साप्ताहिक भत्ता) काट लेवल जाला. रजनी के मानीं, त मजूरी तय ना होखे. ई बनावल गइल ईंट के गिनती, काम के सीजन के अवधि आ दोसर कटौती सब पर निर्भर करेला.

हफ्तावारी खरचा बहुते कम आ अनियमित होखेला. बस एतने कि केहू तरहा गुजारा हो जाए. रजनी कहेली, “हमनी के हर शुक्रवार खरची मिलेला. ई मजूरी ना होखे, बलुक रोज के खरचा खातिर पहिले से मिले वाला पइसा ह. एकरा बाद में जे आखिर में पइसा मिलेला, ओकरा में से काट लेवल जाला.”

गुजरात सरकार के न्यूनतम मजदूरी नियम के हिसाब से ईंट भट्ठा मजूर लोग के हर ईंटा खातिर 0.87 रुपइया, माने 1,000 ईंटा खातिर 871 रुपइया मिले के चाहीं. बाकिर अहमदाबाद के ईंट भट्ठा मजूर यूनियन के नुमाइंदा लोग के कहनाम बा कि असल में मजूर लोग के अक्सरहा एकरो से कम पइसा मिलेला.

मजूरी के पूरा हिसाब-किताब मुंहजबानी होखेला, लिखित में कुछ ना कइला जाला. एहि से मजूर लोग के अक्सरहा पता ना रहे, कि ऊ लोग असल में केतना कमइलक, चाहे उनका ऊपर लेवल गइल एडवांस के कतना पइसा चुकावे के अबही बाकी बा. एह तरहा ऊ लोग करजा आ अनिश्चितता के जंजाल में फंसल रहेला.

अबकी साल बेमौसम बरसात आ भीषण गरमी चलते भट्ठा के काम जादे दिन ले ना चल सकल. मोटा-मोटी छव महीना के कड़ा मिहनत के बाद परिवार के बैंक खाता में कोई 50 से 60 हजार रुपइया ही आइल.