ৰজনী কুৰৰেয়ে মাক-দেউতাকৰ লগত ইটাৰ ভাতীত প্ৰথম যেতিয়া কাম কৰিবলৈ লৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল ১২ বছৰ।
তেওঁৰ স্বামী ৰাজেশ কুৰৰেৰো বয়স আছিল ১২ বছৰ যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইটাৰ ভাতীত ইটা বনোৱা কাম কৰিছিল।
আজি তেওঁৰ ১১ বছৰীয়া জীয়েক ৰাগিনীয়ে পৰিয়ালটোৰ সৈতে লগ লাগি দিনে ডেৰশটা ইটা বনায়।
“আমি পুৱা তিনি-চাৰিমান বজাতে উঠি কাম আৰম্ভ কৰো। ঠাণ্ডাৰ দিনত নিৰন্তৰ কাম কৰি থকাৰ ফলত আমাৰ হাতবোৰ চেঁচা পৰি চেতনা নোহোৱা হৈ যায়,” গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ জিলাৰ উৱাৰছদ গাঁৱৰ ইটাৰ ভাতীত কৰা দিনহাজিৰাৰ এটা সাধাৰণ দিনৰ ব্যাখ্যা কৰি ৰজনীয়ে কয়।
সমগ্ৰ ভাৰততে ইটা নিৰ্মাণ উদ্যোগটো কায়িক শ্ৰমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আহিছে। ইটাৰ সাচ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কঢ়িওৱা আৰু ইটা শুকুওৱাৰ বাবে ইটা পাৰি থোৱা কামখিনি শ্ৰমিকৰ কায়িক শ্ৰমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। পৰিয়ালবোৰে লোৱা ধাৰ শুজিবলৈ গৈ প্ৰায়ে ঘৰৰ শিশুহঁতো ইটাৰ ভাতীৰ কামতে সোমাই পৰিবলগীয়া হয়। এনেকৈয়ে সৃষ্টি হয় ঋণৰ অন্তহীন চক্ৰ, যি চক্ৰত পৰি ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰজন্মই ধৰুৱা আৰু দাৰিদ্ৰ্য জীৱন কটাবলগীয়া হয়।
ঋণৰ সৈতে এই শ্ৰম ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰজন্মলৈ প্ৰৱাহিত হৈছে।
ছত্তীশগড়ৰ জাঞ্জগিৰ-চম্পানিবাসী ৰজনী গান্ধীনগৰলৈ আহিছিল ২০২৫ৰ শেষৰফালে, গিৰীয়েক আৰু চাৰিটি সন্তান, তিনিজনী জীয়ৰী আৰু এটি পুত্ৰক লৈ। “আমি বছৰটোৰ অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহত আহো আৰু পাঁচৰ পৰা ছমাহ থাকো,” বছৰেকত এবাৰ কামৰ বাবে প্ৰব্ৰজন কৰা পৰিয়ালটোৰ সদস্য ২৮ বছৰীয়া ৰজনীয়ে কয়। “এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত পৰে মানে আমি গাঁৱলৈ ঘূৰি আহো। অতিপাত গৰমত ইটাবোৰ বনোৱাৰ পিছতে ফাঁট মেলে। সেয়ে গ্ৰীষ্মৰ দিনকেইটাত কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয়।”