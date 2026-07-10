वयाच्या १५ व्या वर्षी त्यानं एक अद्भूत पाहिलं. रात्रभर त्याची पापणी लवली नाही. तामिळनाडूतील अनुमंदई गावातील 'मरियम्मन कोइल स्ट्रीट'वर जे घडणारं नाटक पाहून तो थक्क झालेला. “ती सगळी पात्रं झगमगीत पोषाखात होती; त्यांचे चमचमते मुकुट, सोनेरी आभुषणं नि चेहऱ्यांवरील चटख रंग. ते गात होते, नाचत होते आणि पल्लेदार संवाद बोलत होते; पाहणारा प्रत्येकजण स्तब्ध झालेला. प्रेक्षकांतल्या वयोवृद्धांना जणू देवच दिसत होता. ते नाटकातील पात्रांना देवाला करतात, तसा नमस्कार करत होते. ते मनोहर चित्र अजूनही माझ्या नजरेसमोरून हटत नाही,” वयानं सत्तरी गाठलेले वीरराघवन बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देतात.
'थेरुकुथू' या शब्दाचा अर्थच आहे : 'रस्त्यावरचं नाटक’. हा कलाप्रकार त्या रात्री वीरराघवण यांनी पहिल्यांदा पाहिला, ते म्हणतात, “माझी मती गुंगली. मी तहानभूक विसरलो. झोप उडाली. माझं अंतर्मन म्हणू लागलं : 'ती माणसं करताहेत, तेच मला करायचंय; बाकी काही नाही. बस्स!” मनाचा हा निश्चय झाला, तेव्हा वीरराघवन शाळकरी वयात होते. त्या वयातच या माणसानं आपलं ध्येय्य ठरवून टाकलं. या मुलाकडे तेव्हा संगीत, नृत्य, कथाकथन कसलंच कौशल्य नव्हतं, ना त्यानं यापैकी कशाचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. केवळ आंतरिक उर्मीच्या जोरावर वीरराघवननं शाळेला रामराम ठोकला, नि ते थेरुकुथू कलापथकात सामील झाले.
वीरराघवनचे आई-वडील शेतमजूर. 'इतर मागास वर्ग'— ओबीसीत गणल्या जाणाऱ्या वन्नियार समाजात जन्माला आलेलं हे पोर. ‘या पोराला नाटकाचं खूळ लागलंय’, असं म्हणून कुणी हिणवलं नाही. “नाटकानं पोट भरत नाही, हे मला कळत होतं. पण जणू थेरुकुथूनं माझ्यावर जादू केलेली, ती विद्या मला शिकायची होती,” वीरराघवन सांगतात, “सुरुवातीला मला किरकोळ पात्रं साकारायला मिळू लागली,” या कलेत रूळता रूळता, वीरराघवनला एक दिवस मोठी भुमिकाही मिळाली. ती भूमिका होती दुर्योधनाची. हा त्यांचा पहिलाच ‘मोठा रोल’. वीरराघवननं रात्रंदिवस खपून संवाद पाठ केले. “ती भूमिका साकारताना नवखा असूनही मला दडपण आलं नाही, उलट मी उत्साहानं सळसळत होतो,” कित्येक वर्षे उलटली त्या घटनेला, पण तिच्या आठवणीनं वीरराघवनचा चेहरा उजळतो, त्या काळी रंगवलेल्या भुमिकेचा रूबाब त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटतो.
थेरुकुथू कलाप्रकारातली कथानकं मुख्यत: पौराणिक कथांवर बेतलेली असतात. वीरराघवन यांनी केवळ ही कलाच आत्मसात केली नाही. तर ज्या महाकाव्यांवर ही नाटकं आधारीत होती, त्यांना समजून घ्यायचा चंग बांधला. प्रत्येक पात्र-कथानकाच्या खाचाखुणा समजून घेण्यासाठी ते अभ्यास करू लागले. ‘नूल अगरथी’, ‘पेरिया पुराणम’ नि ‘भारतम्’ यांसारख्या तमिळ पौराणिक ग्रंथांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला.
थेरुकुथू हा लोककलाप्रकार असल्यानं कलाकारांची बिदागी तिच्या श्रोत्यांप्रमाणेच बेतास बेत राहिलीय. अगदी ९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत वीरराघवनना एका प्रयोगासाठी ५ ते १० रुपयेच मिळत. "आमचे प्रयोग जवळपास वर्षभर चालायचे; वर्षातले अडीचशे दिवस आम्ही केवळ आणि केवळ थेरुकुथूच करायचो," हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मितरेषा उमटते. थेरूकुथूच्या खेळासाठी येणारा खर्च ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या देणग्यांतून भागवला जायचा. “हे नाटक नसून तो भावभक्तीचाच एक प्रकार आहे, ही भावना या कलेच्या दर्दींमध्ये होती. त्यामुळं प्रेक्षक त्यांना जमेल तेवढी बक्षिशी देत,” वीरराघवन सांगतात, “खेड्यांतील लोकांची कमाईही तशी बेताचीच; त्यामुळं पैशाला या कलेत कधीच महत्त्व नव्हतं, केवळ या कलेबद्दलचं प्रेम नि तिची ओढ हेच महत्त्वाचं होतं.”