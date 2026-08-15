रीना (बदला हुआ नाम) की स्थिति ख़ास तौर पर नाज़ुक है, क्योंकि उनके पति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. गाइघाटा (गायघाट) ब्लॉक के चिकनपाड़ा की निवासी रीना पारी से कहती हैं, “एई देशे आमार केउ नेई [इस देश में मेरा कोई नहीं है].” उनके पिता, सौतेली मां और भाई-बहन समेत उनका परिवार बांग्लादेश में है.

रीना (40) बताती हैं कि उनका जन्म बांग्लादेश में एक नामशूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें मतुआ समुदाय की वंश परंपरा या सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. वह क़रीब 20 साल पहले भारत आई थीं. मूल रूप से बांग्लादेश के फ़रीदपुर ज़िले के पातबाली गांव की रहने वाली रीना अपने बेटे के साथ भारत आई थीं, जो उस समय डेढ़ साल का था.

अपने बांस के बने घर के आंगन में खड़ी रीना कहती हैं, “जब मैं ढाई साल की थी, तब मेरी मां की मृत्यु हो गई. मेरी सौतेली मां मुझे शांति से नहीं रहने देती थी. मेरे पिता ने 17 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी और मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते थे. आमी खूब कोष्टे दिन काटाछिलाम [वह बहुत मुश्किल समय था].” भारत में रहने के इन दो दशकों के दौरान वह कभी अपने घर नहीं गईं. उनके वर्तमान निवास स्थान से सबसे नज़दीकी सीमा चौकी लगभग 20 किलोमीटर दूर बनगांव में है.

क़रीब एक दशक तक रीना नदिया ज़िले के कल्याणी में रहीं, जहां उन्होंने अपने बेटे की परवरिश के लिए कई तरह के काम किए. घरेलू नौकर, मेडिकल अटेंडेंट और रसोइया - ऐसे ही कितने काम. दूसरी शादी करने और चिकनपाड़ा आने के बाद उन्होंने कुछ पहचान संबंधी दस्तावेज़ बनवाए, लेकिन इस वर्ष संशोधित मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया. वह जिस सुनवाई में गई थीं उसके बारे में वह कहती हैं, “एक कॉपी कोरे फोटो तुल्लो खाली [उन्होंने सिर्फ़ एक फोटो खींची].” साफ़ तौर पर चिंतित दिख रही रीना पूछती हैं, “अपने माता-पिता के दस्तावेज़ कहां से लाऊं, जबकि वे अभी भी बांग्लादेश में हैं?”

राज्य में 27 लाख से अधिक लोगों ने अपने नाम हटाए जाने के ख़िलाफ़ न्यायाधिकरणों में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद वे मतदान नहीं कर सके.

रीना की दूसरी शादी से एक बेटी हुई है, वो अभी 8 साल की है. रीना को फ़िक्र है कि आगे उनके बच्चों का क्या होगा. उनका बेटा मुंबई चला गया है, जहां वह एक होटल में काम करता है. उनके पति शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं, और उनका एक पैर काम नहीं करता. फ़िलहाल वे उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक केक फैक्ट्री में काम करते हैं. उन्होंने सीएए के ज़रिए नागरिकता के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है. कुछ समय पहले तक रीना पास के एक घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करती थीं, लेकिन अब परिवार उनके पति और बेटे की संयुक्त आय पर निर्भर है.