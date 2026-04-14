आदिमा में ही दुर्गा और नारायणस्वामी ने पहली बार औपचारिक रूप से रंगमंच की दुनिया में क़दम रखा. दुर्गा कहती हैं, “आदिमा सेरकोंडमेले नमगे नम्मा हाडिना महत्व तिलिसिकोट्टु, जोतेगे हाडुवा धैर्य बंतु [आदिमा ने हमें साहस दिया. उन्होंने बताया कि हमारा जीना शर्म की बात नहीं है. हमारे गीत महत्त्वहीन नहीं हैं].”

'आदिमा' का परिसर खुला और विस्तृत है, जो गांव के परिवेश में ही रचा-बसा है. यहां 'अंबेडकर नाटकोत्सव' जैसे नियमित आयोजन होते हैं, 'हुन्निमे हब्बा' के दौरान जाति, श्रम और भूमि अधिकारों पर नाटक खेले जाते हैं, और 'बुदकट्टू जनपदा' (आदिवासी लोक परंपराओं) पर कार्यशालाएं होती हैं. यहां हाशिए के कलाकार एक साथ आकर कला और प्रदर्शन के नए तरीक़े खोजते हैं और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देते हैं.

दुर्गा याद करती हैं कि नाटकों की रिहर्सल कई बार गांव की बैठकों में बदल जाती थीं, प्रस्तुतियों के बाद चर्चा होती थी, और रंगमंच को एक साझा चेतना के रूप में देखा जाता था. दुर्गा और नारायणस्वामी के लिए यह पहला मौक़ा था जब उन्हें लोक कलाकार के तौर पर हाशिए पर नहीं रखा गया.

प्रतिरोध की यह यात्रा आगे और मज़बूत हुई, जब वे 2010 में स्थापित बुद्धिदीप सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े. रामैया ने इस जगह को आंबेडकरवादी विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक जागरूकता के लिए बनाया था. यहां एक आंबेडकर लाइब्रेरी है, जिसे ‘आंबेडकर लाइब्रेरी मूवमेंट’ (एएलएम) कहा जाता है. लोग इसे ‘आलम’ कहकर पुकारते हैं. रामैया कहते हैं कि वे दलित संघर्षों को संग्रहालयों तक सीमित कर देने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं.

रामैया ने बच्चों के लिए भी नाटक लिखे हैं, जिन्हें वे समर कैंप के दौरान प्रस्तुत करते हैं. वे 'पारी' को बताते हैं, "हम किताबी पढ़ाई से हटकर बच्चों को कला, अभिनय और खेल-कूद के ज़रिए भाषा, समाजशास्त्र और सामाजिक जागरूकता से जोड़ते हैं.”