ससिकुमारी जी नूंहुं, 38 सालनि जी स्वप्ना कानी चवे थी, सुबुह सवेर न वेंदियूंसीं, त असांखे काठियूं झझे अंदाज़ में न मिलंदियूं।” इन वधीक पोरिहिए जो मतिलबु आहे त संदनि घणो ज़ोर त पहिरिएं दफ़े जे खाधे खे तयारु करणु खां अॻु ई ख़र्च थी वेंदो आहे।

ससी कुमारी जी धीअ स्वप्ना कुनी(38) चवे थी,“जेकॾहिं असां जल्दी न वञूं, त असां वटि काफ़ी ॿारणु न हूंदो।”इन वधीक महिनत जे करे संदनि सरीर जो घणोई सत त खाधो तयार करण खां अॻु ई निकरी वेंदो आहे।

रंधिणे जे अंदरि कमु सुस्त ऐं घणो ॻोरो हूंदो आहे। बाहि खे सांदहि ॿरंदड़ रखणो थो पिए। कमरो दूंहें सां भरिजी थो वञे। तपिश वधे थी ऐं कमरे में तपति रहे थी। घणे माण्हुनि जे लाइ रधण में ॾाढो वक़्त लॻी वेंदो आहे।

जेतोणीकि माण्हुनि जो तइदादु वधियो ई आहे।

मंझंदि ताईं, सॼो भोॼनालय माण्हुनि सां भरिजी थो वञे। पेप्पारा बंदु ॾांहुं वेंदड़ मुसाफ़िर हिते ई साह पटीनि था। विथुरा ऐं पालोड जहिड़े आसिपासि जे ॻोठनि खां बि माण्हू हिते अचनि था। कुझु माण्हू त अरारोट जे पननि ते पर्छंदड़ खाधे जूं कहाणियूं ॿुधी छिकंदा अचनि।

हिते जो भोॼनु सादो ऐं पंहिंजी ज़मीन सां जुड़ियलु आहे। इन जो असुलु बुनियाद टैपिओका (साबूदाणो) हूंदो आहे। कढ़ी इन ॻाल्हि ते निर्भरु आहे त उन महिलु कहिड़ियूं भाॼियूं मौजूद आहिनि। मानी ताज़े पटियलु अरारोट जे पननि ते खाराइबी आहे, जेको खाधे में हिकिड़ो दवा-दारू जहिड़ो ज़ाइक़ो पैदा करे थो।

तिरुवनंतपुरम मां आयलु हिक ईंदड़ु मानी वरिताइण बैदि पंहिंजो पन मोड़ींदे चवे थो, “बाहि ते पचियलु खाधे जो पंहिंजो ई सुवाद हूंदो आहे। ॿिया बि इएं ई चवंदा आहिनि त खाधो घणो लज़ीज़ हूंदो आहे।”

पर इन लज़त जी क़ीमत पिणु अदा करणी थी पवे।

पहिरीं जिते खाधे पीते जो इहो दुकान अटिकलु 60 खां 120 माण्हुनि खे खाधो खाराईंदो हो, हुते हाणे रोज़ानो अटिकलु 200 माण्हुनि खे मानी खाराए थो। हिते न त सहूलियतुनि में वाधारो थियो आहे ऐं न ई फहिलाउ वधायो वियो आहे। रुॻो कम जो बारु वधी वियो आहे। हिते आम भोॼनु– पोन्नी चांवरु या ॻाढ़े चांवर सां गॾु मछी कढ़ी ऐं भाॼियुनि जा टे नंढा ताम – जी क़ीमत 60 रुपए आहे। इहो हिकु शानदारु खाधो आहे, पर “असांजे कुटुंब जा पंजें भाती हिते कमु कंदा आहिनि ऐं गॾिजी रोज़ानो 4,200-5,000 रुपया कमाईंदा आहिनि।”