कट्टिले कडा में पहिरिएं गिराक जे अचण खां अॻु, झंग में ॾींहं जी शुरूआति थी वेंदी आहे।
बाख फुटीअ ते, ससिकुमारी कानी ऐं ॿियूं औरतूं तिरुवनंतपुरम पोरम ज़िले में विथुरा-पेप्पारा डैम रोड तां लही ॿेले में हलियूं वञनि थियूं। ही तलहटी वारो हिस्सो आहे, जिते सड़क पेप्पारा तलाउ जे किनारे ते मौजूदु आहे ऐं आबादियूं आदिवासियुनि जे नंढिड़नि ॻोठनि में तब्दील थियनि थियूं। हिते रध-पचाउ जो ॿारणु पहुचायो न वेंदो आहे, इहो गॾु कयो वेंदो आहे।
उहे पंहिंजे सिर ते काठियुनि जो थहो संभालींदे हुए वापसि अचनि थियूं। तॾहिं ई रंधिणो खुले थो। कट्टिले कडा जो सिधो मतिलबु आहे ‘झंग में दुकानु’।
सड़क किनारे जुड़ियल इन नंढे खाधे जे दुकान जे अंदरि, दूंहों थिए थो ऐं कारे थियल बासणनि जे हेठि उॾामंदो थो रहे। हिक कुंड में बिना इस्तेमालु थियलु एलपीजी सिलेंडरु पियो आहे। सिलेंडर भराइण में बाक़ाइदगी नाहे, क़ीमतूं वधी वेयूं आहिनि, ऐं पूरति नथी थिए।
“असां हाणे गैस जो भरोसो नथा करे सघूं, 49 सालनि जी ससिकुमारी चवे थी “तंहिंकरे असां इन तरीक़े खे वरी इख़्तियारु कयो आहे।”
सॼे केरल में, नंढियूं खाधे पीते जूं होटलूं आमरीका ऐं इज़रायल द्वारां ईरान जंगि खां पैदा थींदड़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जी पूरति जे मसइले खे मुंहुं ॾेई रहियूं आहिनि। अवेर थियणु करे ऐं वधंदड़ क़ीमतुनि जे हलंदे केतिरा ई माण्हू वरी काठियुनि ते रध-पचाउ जे लाइ मजबूर थी रहिया आहिनि।
कट्टिले कडा में, इन तब्दीलीअ ॾींहं जे सॼे मामूल खे बदिले छॾियो आहे।
ससिकुमारी, चारि साल अॻु भोॼनालय जी शुरूआति कई, जॾहिं संदसि मुड़िसु, 58 सालनि जो मनियन बीमारु थी वियो ऐं पंहिंजे सरीर मां कमु वठी न पिए सघियो।‘कानी बिरादरी जो हुअणु करे— जेको ओलहु घाट जे ॾखण हिस्से में रहंदड़ु हिकिड़ो नंढिड़ो आदिवासी समुदाय आहे ऐं ॿेलनि सां गहरो जुड़ाउ रखे थो - ससिकुमारी उहो ई कमु करण जो इरादो कयो जंहिं में चङो आज़मूदो हुयसि: पंहिंजी ज़मीन ऐं माहौल सां जुड़ियल रधपचाउ करणु।
इंटीग्रेटिड ट्राइबल डेवेलपमेंट प्रोग्राम मां मिलियलु सहिकार ऐं ‘कुडुम्बश्री’ मां खंयलु क़र्ज़ जी मदद सां, ज़ालुनि सड़क जे किनारे हिकिड़ो रंधिणो ठाहियो— जंहिं सां आमदनीअ जो वसीलो जुड़ी सघे। कोविड-19 जे लॉकडाउन जे दौरानि, कुडुम्बश्री पारां हलंदड़ होटलुनि केतिरनि ई माण्हुनि खे गुज़ारो करण में मददु कई।