जनाबाई बताती हैं कि इस साल मई (2025) में रात के लगभग 3 बजे तापमान थोड़ा कम होकर बर्दाश्त करने लायक़ होता था. और, सुबह पांच बजे उन्हें घर के काम-काज करने के लिए उठने का समय हो जाता था.

जनाबाई सूरज निकलने से पहले जाग जाती हैं, और पानी भरने, झाड़ू लगाने और परिवार के लिए खाना बनाने के काम में लग जाती हैं. उम्र के इस छठे दशक में खेत की मेहनत और झुलसाती गर्मी के बाद भी घर का काम बचा रहता है - जैसे बर्तन धोना, रात का खाना बनाना,अगले दिन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना. “कुछ न कुछ तो हमेशा बाक़ी रहता ही है,”वह थकी आवाज़ में कहती हैं.

नींद ठीक से न आने के कारण वह अक्सर परिवार पर झल्ला पड़ती हैं और फिर पछताती भी हैं. “उन्हें लगता है, मैं बदल गई हूं. पहले, दिनभर काम करने के बाद भी मैं हंसती-बोलती थी,“ वे कहती हैं. अपने युवावस्था के दिनों को याद करते हुए, जब वह खेतों में काम करते हुए गाती थीं, उन्हें साफ़ महसूस होता है कि वे बहुत बदल गई हैं.

“अब,” वे बताती हैं, “लोगों को लगता है कि मैं हमेशा ग़ुस्से में रहती हूं. लेकिन मेरे पास उतनी ताक़त ही नहीं बची कि पहले जैसी ख़ुशमिज़ाज रह सकूं.”

कई दफ़ा रात में, वे बताती हैं, “डोक दुकताय [सिर दुखता है]। डोले लाल लाल होतात [थकान से आंखें लाल हो जाती हैं]. माझा डोक काम देत नाही [दिमाग़ ठीक से काम नहीं करता],” वे कहती हैं. बेचैनी और चिंता अब उनकी ज़िंदगी और भाषा दोनों में घुल चुकी है.