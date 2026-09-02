असां नएं शहर जूं छोकरियूं, ओ राजा

लुॾंदियूं कुॾंदियूं किथे थियूं वञो?

असां सत भावर आहियूं कुंवारा

लुॾंदियूं कुॾंदियूं किथे थियूं वञो?

सांवरी छोकिरी असांखे खपे, ओ राजा

लुॾंदियूं कुॾंदियूं किथे थियूं वञो?

इहो गजराती लोकगीतु जेको शादियुनि में ॻाइबो हो, 1970 जे ॾहाके गुजराती फ़िल्म सोन कंसारी जे करे घणो मक़बूलु थियो। इन गीतु खे ॾिसंदा, त इहो नचंदड़नि ऐं नचिणियुनि जे विच में थींदड़ साखियुनि (सुवाल-जुवाब में) जो सिलसिलो आहे जेको सूंहुं, कशिश ऐं विहांउ सां जुड़ियलु रवायती ख़्यालनि खे ज़ाहिरु करे थो। इहो लोकगीतु, पंहिंजे नमूने आहिरि, तइ थियलु जिन्सी किरदारनि खे उलटाए थो छॾे, जिते सुजाॻ ॻोठाणियूं पंहिंजा हक़ हासिल करण ऐं पंहिंजे भौतिक वरिसे ते दावा करण जी ॻाल्हि थियूं कनि, गॾोगॾु सक़ाफ़ती रवायतुनि खे पंहिंजे इख़्तियार में वठनि थियूं।

आलिमी तारीख़ में असां ॾिठो आहे त विरोध सां जुड़ियल गीत मज़लूमनि जी आज़ादीअ जी वेढ़ में अहम किरिदारु अदा कयो आहे। नखत्राणा ज़िले जी नम्बूदा जडेजा ऐं ॿियनि औरतुनि गॾिजी इन गीत खे असिराइते नमूने पेशि कयो ऐं इन खे अटिकल 2017 जे आसपासि कच्छ महिला विकास संगठन सां गॾु कमु कंदड़ ज़ाइफ़ाउनि में नईं सुजाॻी पैदा कई।