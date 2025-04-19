दिलशाद हुसैन, ख़ुर्शीद अहमद और इरशाद हुसैन के यहां से पांच मिनट की दूरी पर रहते हैं. उम्र के सातवें दशक में पहुंच चुके दिलशाद हुसैन कई तरह के महीन काम में माहिर हैं, जिसमें डाली का काम (लंबी शाखाओं पर बनाई गई कई आकृतियां) और राजस्थानी बारात (पीतल पर उकेरी गईं राजपूताना आकृतियां) शामिल है.

मरोड़ी का काम सबसे बारीक और कठिन माना जाता है, और दिलशाद हुसैन को गर्व है कि वह इस कला में माहिर हैं. साल 2022 में लखनऊ में हुई एक कला प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम की तारीफ़ की थी. जिसके बाद उन्होंने उनके काम की सराहना की थी, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलफ़ शोल्ज़ को एक काला फूलदान भेंट किया था. वह कहते हैं, “अब घर के काम में क्या ही इज़्ज़त, बाहर लोग इसे प्रदर्शनी में दिखाते हैं.” दिलशाद कहते हैं कि वह ईरान में एक कला प्रदर्शनी में ईरानी कालीनों पर किए गए काम को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे.

दिलशाद को शिल्प गुरु और पद्म श्री जैसे कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मान मिल चुके हैं. दूसरे कलाकार उनकी कला के मुरीद हैं. इरशाद बताते हैं कि मरोड़ी का काम करने वाले कारीगर बहुत कम रह गए हैं. वह बताते हैं कि उनके परदादा इस काम में माहिर थे.

दिलशाद हुसैन ने अब यह काम बंद कर दिया है और अपना सारा समय युवा शागिर्दों को प्रशिक्षण देने में ख़र्च करते हैं. वह कहते हैं, “हम छोटे-छोटे बिंदुओं से शुरू करते हैं. लेकिन शुरू में सारा काम रद्दी पर होता है.” एक बार कारीगर ये सब सीख जाता है, तो उसे औज़ार तेज़ करना, छीनी से मारना, धातु पर भराई का काम करना…ये सारी तकनीकें सिखाई जाती हैं.

लेकिन इस काम से जुड़ी कई शारीरिक चुनौतियां हैं. इरशाद कहते हैं, “यह काम सुबह आप केवल 10 मिनट कर सकते हैं. आंखें जवाब दे देती हैं.”

पीतल की महीन धूल (रवा) से भी आंखों को ख़तरा होता है, जो काम के दौरान हवा में उड़ती रहती है. मोहम्मद इस्लाम कहते हैं, “हमें ऐसे बैठना पड़ता है कि ये धूल हमारे चेहरे पर न आकर सीने पर गिरे.” इस्लाम, जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है, पिछले 30 सालों से इस महीन काम में लगे हुए हैं.

वे कहते हैं, “कभी-कभी सुबह उठते हैं, तो देखते हैं कि हमारी आंख के कोने में पीतल की धूल जमा हो गई है.” कभी कभी तो वे इसे अपने हाथों से ख़ुद ही निकाल लेते हैं. इन्हें इकट्ठा करके वापस से पीतल की सिल्लियों में बदलने के लिए स्थानीय भट्ठियों में भेज दिया जाता है.