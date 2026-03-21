ইঁদুর ধরার জন্য ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যেসব হাতে বানানো দেশি ফাঁদ ব্যবহার হয় সেসব আমাদের দেখাচ্ছিলেন লেটা পাহাড়িয়া। গোড্ডা জেলার সুন্দরপাহাড়ি ব্লকের ঘাঘরি গ্রামের ক্ষুদ্রচাষি লেটা এখানকার সাঁওতাল আর পাহাড়িয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরোনো প্রজন্মের আর পাঁচজন পুরুষের মতো নিজেই এই কলগুলি বানান।
ধানের খেত বা অন্য যেখানেই ধান রাখা থাকে, সেসব জায়গায় ইঁদুর ধরতে এই ফাঁদগুলি পাতা হয়। ভিডিওতে যেসব ফাঁদ দেখা যাচ্ছে সেগুলি বাঁশ আর শাল (শোরিয়া রোবুস্টা) কাঠ দিয়ে তৈরি। এছাড়াও এখানে আরও অন্য নকশার ফাঁদও গড়া হয়। আমি অবশ্য ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন ঘাঘরি গিয়েছিলাম, তখন এই তিনটির ছবিই তুলে এনেছি।