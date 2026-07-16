“मैंने हार नहीं मानी. मैं लगातार इंस्टाग्राम पर पलनी अन्ना को अपनी तस्वीरें भेजता रहा,” 25 वर्षीय के. रविकुमार कहते हैं. वे नीलगिरि के जंगलों से उभरी एक और जुझारू आवाज़ हैं. बोक्कापुरम गांव के बेट्टकुरुम्ब आदिवासी समुदाय से आने वाले रविकुमार ने नीलगिरि पर्टिक्युलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फेडरेशन (पीवीटीजी फेडरेशन) के दफ़्तर में अपने एक सहकर्मी से, एक पुराने कैमरे पर अभ्यास करते हुए फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी. लेकिन जब उन्हें एक मित्र के माध्यम से एम. पलनी कुमार के बारे में पता चला, तो रवि उनसे और अधिक सीखना चाहते थे.

“एक दिन अन्ना ने आख़िरकार जवाब दिया और पूछा कि क्या मेरी फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि है. उन्होंने यात्रा टिकट का ख़र्च उठाया और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी कार्यशाला में भाग लेने के लिए चेन्नई बुलाया. वहीं मैंने किताबें पढ़ीं, यात्राएं कीं, तस्वीरें खींचीं और डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में सीखा. मैं अपने समुदाय की कहानी कहना चाहता था.” अब रविकुमार की सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी में कोई रुचि नहीं रह गई थी. उन्हें अपना जुनून मिल चुका था.

लेकिन उनकी मां, जिन्होंने पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद अकेले ही अपने पांच बच्चों का पालन-पोषण किया था, इससे ख़ुश नहीं थीं. “वे चाहती थीं कि मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करूं. वह अक्सर डांटते हुए कहती थीं, ‘तुम हर समय कैमरा लेकर क्यों घूमते रहते हो? यह सब छोड़ो. पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी हासिल करो. यूं इधर-उधर घूमकर तस्वीरें लेने से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला.’ लेकिन एक दिन पलनी अन्ना अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ हमारे घर आए और उन्होंने मां से बात की. उसके बाद उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया. मैंने उनकी ज़िंदगी के संघर्षों पर एक स्टोरी की. वे मेरी पहली प्रदर्शनी में नहीं आ सकी थीं, लेकिन इस बार वे मेरे साथ आएंगी. यह उनका चेन्नई का पहला दौरा होगा.” रवि की आवाज़ में छलकती ख़ुशी अब छिपाए नहीं छिपती.

“मेरा सपना है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता रहूं. मैंने देखा है कि ग़ैर-आदिवासी लोग शराब के बदले आदिवासियों की ज़मीन हड़प लेते हैं. वे उनसे खेतों में काम करवाते हैं और मज़दूरी देने के बजाय शराब थमा देते हैं. लोग समझते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती कि हम मेहनती नहीं हैं. उन्हें लगता है कि हम शराब की एक बोतल के लिए कुछ भी कर देंगे. जब मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तब लोगों ने मुझे भी इसी तरह का लालच दिया था.” रविकुमार अपने समुदाय के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इतिहास में बीए किया है.

“मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि ग़ैर-आदिवासी हमारे लोगों को किस तरह पेश करते हैं. उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन पर रिसॉर्ट बना लिए हैं और फिर उन्हीं आदिवासियों से वहां मज़दूरी करवाते हैं. हम ग़ुलाम नहीं हैं. हमारी पहचान यह नहीं है. हम हर दिन जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. हमारे समुदाय में मेरी मां जैसी अनेक महिलाएं हैं, जो अकेले ही कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, कॉफ़ी बाग़ानों से जलावन की लकड़ियां बटोरती हैं, दूसरों के बग़ीचों की देखभाल करती हैं, गोबर के उपले बनाकर बेचती हैं. यही वजह है कि मैंने अपनी मां की कहानी लिखी. मैं चाहता हूं कि हम अपनी कहानियां ख़ुद लिखें.” अपने लोगों का जीवन दर्ज करने का काम जारी रखते हुए रविकुमार, पीपल्स फ़ोटोग्राफ़र्स कलेक्टिव के अन्य साथियों की तरह, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं, जिन्हें वे यह विरासत सौंपना चाहते हैं. वे पास के मासिनगुडी से बस द्वारा दो घंटे की यात्रा करके ऊटी स्थित नीलगिरि ज़िला सरकारी मॉडल स्कूल पहुंचते हैं, जहां वे युवा विद्यार्थियों को फ़ोटोग्राफ़ी सिखाते हैं.