विपिन (62) बताते हैं कि उनके मामा उनकी मां को, जो तब छोटी बच्ची थीं, रवींद्रनाथ से मिलाने उनके घर ले गए थे. “दोनों ने कुछ बातें की थीं, बस इतना ही,” वे संकोची मुस्कान के साथ बताते हैं.

विपिन शांतिनिकेतन के बाहरी इलाक़े में बसे आदित्यपुर गांव में रहते और काम करते हैं. गांव की गलियों से गुज़रते हुए मिट्टी को पैरों से रौंदकर तैयार करते लोग दिख जाते हैं. कहीं तरह-तरह की गुड़िया और छोटी-बड़ी प्रतिमाएं सर्दियों की धूप में सूख रही होती हैं. इन प्रतिमाओं की क़ीमत आकार के अनुसार 50 से 200 रुपए तक है. विपिन और पूर्णिमा कर्मकार अपने घर के आंगन में काम करते हैं. आंगन में टैगोर की प्रतिमाओं और आवक्ष प्रतिमाओं की क़तार लगी है. कुछ पर रंग चढ़ चुका है, कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं. विपिन मिट्टी को सांचे में दबाकर प्रतिमाओं को आकार देते हैं.

“हम काम करते हैं, ताकि पेट भर सकें,” वे कहते हैं. इस काम से होने वाली आमदनी तय नहीं है. “सर्दियों में ज़्यादा कमाई होगी, क्योंकि तब पर्यटक ज़्यादा आते हैं, और हम क़रीब 8,000 रुपए तक कमा सकते हैं,” विपिन बताते हैं. वह अपनी बनाई चीज़ें कंकालीतला और सोनाझुरी के दो हाटों में ले जाकर बेचते हैं. “गर्मियों और बरसात में बिक्री कम हो जाएगी.”

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक़, क़रीब 1,800 आबादी वाले आदित्यपुर में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति समुदायों से हैं. मिट्टी का काम विपिन के परिवार का पारंपरिक पेशा नहीं था. पश्चिम बंगाल में कर्मकार अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं और परंपरागत रूप से लोहार का काम करते रहे हैं. लेकिन लोहे के काम से परिवार का गुज़ारा नहीं हो पा रहा था. इसलिए उन्होंने मिट्टी का काम अपना लिया. विपिन पिछले 47 वर्षों से मिट्टी का काम कर रहे हैं. उन्होंने यह हुनर अपने बड़े भाई का हाथ बंटाते हुए सीखा था.