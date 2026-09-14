“મારાં મા તેમને એક વાર મળ્યાં હતાં.”
શાંતિનિકેતનમાં દરેક જણ જાણે છે કે આ “તેઓ” કોણ છે.
બિપિન કરમાકરના અનુભવી હાથ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની એક નાનકડી મૂર્તિને આકાર આપી રહ્યા છે, જે વિરાટ સાંસ્કૃતિક હસ્તીનો તેઓ ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. તેઓ આદરભાવથી કહે છે, “શાંતિનિકેતન આવતા પ્રવાસીઓ રવીન્દ્રનાથની કોઈને કોઈ ચીજ તો ખરીદે જ – ભલે તે મૂર્તિ હોય કે ચિત્ર. જેમ આપણે પુરી જઈએ ત્યારે ભગવાન જગન્નાથની મૂર્તિ ખરીદીએ છીએ.” તેઓ 20મી સદીના આ પ્રખ્યાત સાહિત્યકારની તુલના હિન્દુ દેવતા સાથે કરે છે. યોગાનુયોગ, કવિની અટકનો બંગાળી ઉચ્ચાર ‘ઠાકુર’ છે, જેનો અર્થ એ ભાષામાં ‘દિવ્ય’ એવો થાય છે, જે ભાષાના સાહિત્ય અને સંગીત બંનેને તેઓએ ઘડ્યું હતું.
ટાગોરે એક નાનકડા ગામડામાં તેમની આશ્રમ શાળા અને વિશ્વવિદ્યાલય (વિશ્વ-ભારતી)ની સ્થાપના કરી તેને હવે એક સદી કરતાં વધુ સમય વીતી ગયો છે. હવે શાંતિનિકેતન પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમ જિલ્લાનું એક ધમધમતું શહેર અને પ્રવાસીઓનું કેન્દ્ર બની ગયું છે, જે કોલકાતાથી એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ત્રણ કલાકથી પણ ઓછા અંતરે આવેલું છે.
શાંતિનિકેતનના ખૂણેખૂણામાં આ નોબેલ પારિતોષિક વિજેતાની હાજરી અનુભવાય છે. તેઓ દુકાનોનાં નામ, દિવાલ પર લટકાવવાની સજાવટ, નાની મૂર્તિઓ, કપડાં, સિનેમા હોલ, અનેક પ્રકારની યાદગીરીઓ અને બીજી ઘણી બધી જગ્યાઓએ અચૂક જોવા મળે છે કે પછી તેમનો ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે. શાંતિનિકેતનમાં એક ડગલું પણ ભરવું મુશ્કેલ છે જ્યાં ટાગોર સાથે જોડાયેલી કોઈ ચીજ નજરે ન ચડે.