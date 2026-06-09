सबर आदिवासियों की जंगलों को लेकर गहरी समझ है, जिसके चलते वे उससे मिलने वाले मौसमी उत्पादों व चीज़ों पर निर्भर रहते हैं. जैसे: फल, कंद-मूल, चूजे, सांप, मेंढक, घोंघे, छोटी मछलियां, केकड़े, चूहों के बिलों से निकाला गया धान, छोटे जंगली जानवर, शहद वगैरह. लेकिन भारत में जंगलों की सघनता लगातार घटती जा रही है. साल 2023 की स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, “2011 से 2021 के बीच भारत भर में 40,709.28 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले अत्यधिक घने और मध्यम घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए.”

कोंडा भोक्ता 2026 की शुरुआत में जंगल से जलावन लेकर लौटते समय हाथी के हमले का शिकार हुए थे. वे बताते हैं, “जंगलों में पेड़ इतने कम हो गए हैं कि अब हमें हाथियों का सामना पहले से कहीं ज़्यादा करना पड़ रहा है. मुझे अपनी टांग गंवाने का ख़तरा है.”

पारंपरिक खाद्य स्रोतों की कमी के चलते अब वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर निर्भर हैं. पश्चिम बंगाल में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड के तहत, कार्डधारक परिवारों को हर महीने 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूं मिलना चाहिए. लेकिन सिंगधुई गांव के सबर आदिवासी अजीत कोटल कहते हैं, “हमें राशन डीलर पूरा राशन नहीं देते. चावल हमेशा कम मिलता है. क्यों कम मिलता है, हमें नहीं पता. हमने शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ.”

इस संवाददाता ने पाया कि अजीत जैसे कई परिवारों को उतना राशन नहीं मिलता जितना उन्हें नियम के तहत मिलना चाहिए.

जिन्हें पूरा राशन मिल भी जाता है, उन्हें नहीं पता कि केवल चावल के साथ और क्या खाएं? परासिया गांव के सबर आदिवासी अजीत भुइयां कहते हैं, “जंगल नष्ट हो रहे हैं और उसके साथ ही हमारे भोजन के स्रोत भी.” वे आगे कहते हैं, “कई दिन ऐसे गुज़रे हैं जब हमने सिर्फ़ एक बार चावल का पतला माड़ पीकर दिन गुज़ारा है.”