রোগান শিল্পের অনন্য কারুকৃতির অদ্বিতীয় ধারক-বাহকদের সন্ধানে আছেন? পত্রপাঠ তাহলে পাড়ি দিতে হবে সেই সুদূর নিরোনায় — গুজরাটের কচ্ছে, নখত্রানা জেলার ছোট্ট এক গ্রামে।
এখানে, ৩০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এক পারিবারিক শিল্পের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন ক্ষত্রী পরিবারের দুই ভাই — আব্দুল গফুর ক্ষত্রী (৫৫) এবং সুমের ক্ষত্রী (৩৬)। গফুরভাই রোগান শিল্পের জন্যে ১৯৯৭ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুমেরভাই ওই পুরস্কার পান ২০০৩ সালে।
পারস্য সংস্কৃতি দ্বারা রোগান শিল্প গভীর ভাবে প্রভাবিত। ফারসি ভাষায় ‘রোগান’ শব্দটির অর্থ হল ‘তেল-ভিত্তিক’। সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বাস উঠিয়ে আসা ক্ষত্রী বংশের হাত ধরে কচ্ছে রোগানের আগমন ঘটে।
সুমেরভাই বলেন, “আমাদের পরিবারই কেবল গত ৩০০ বছর ধরে এই শিল্পটাকে আগলে রেখেছে। এই নিয়ে আমাদের অষ্টম প্রজন্ম হাল ধরল এবার।” এই মুহূর্তে পরিবারের ন’জন সদস্য এই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। প্রধান দুই শিল্পী ছাড়াও, পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে মিশলে বোঝা যায় রোগান তাঁদের বংশের মজ্জাগত — প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।