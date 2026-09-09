तेजलीबाईचं जुनं देशी बी आता हळू हळू पुन्हा पेरलं जाऊ लागलंय.
साधारण पंधरा वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या देवास आणि अलिराजपूरमधल्या तेजलीबाईंसारख्या बऱ्याच आदिवासींनी जैविक शेती आणि गावरान बी-बियाणं वापरायचं सोडलं आणि संकरित बियाणं आणि रासायनिक खतांचा वापर सुरू केला. यामुळे अनेक पारंपरिक बियाण्याचा बीमोड झाला. कसा ते तेजलीबाई सांगते. “पारंपरिक पद्धतीने शेती करायची तर त्याला भरपूर मजुरी लागते. बाजारात मालाला मजुरी मिळेल इतका भाव मिळत नाही. शेतातली मजुरी वाचू लागली त्यामुळे आम्ही तेवढ्या दिवसात आम्ही गाव सोडून कामासाठी बाहेर पडू लागलो. गुजरातमध्ये कामाला गेलं तर मजुरी पण जास्त मिळायची.”
पण आज, या जिल्ह्यातल्या २० गावांमध्ये ५०० बाया पुन्हा एकदा पारंपरिक बियाणं वापरू आणि जतन करू लागल्या आहेत. भिल आदिवासी बायांची कंसारी नु वडावणो (केएनव्ही) ही संघटना १९९७ साली स्थापन झाली. सुरुवातीला स्त्रियांचे अधिकार आणि आरोग्याच्या प्रश्नांवर या संघटनेने काम सुरू केलं. त्यानंतर एक दशकभराने संघटनेच्या बायांच्या हे लक्षात यायला लागलं की आपल्या पारंपरिक वाणांचं जतन आणि वापर सुरू केला तर ते आपल्या पोषणासाठी चांगलं होईल.
केएनव्हीमध्ये विशिष्ट बी वेगवेगळं जतन केलं जातं. हेच शेतकऱ्यांना वाटलं किंवा विकलं जातं. जेणेकरून देशभरातले शेतकरी पिकांमधलं वैविध्य जतन करून त्याचा प्रसार करू शकतील. बाकी पिकं घरी खाण्यासाठी ठेवली जातात असं कावडा गावातल्या ३९ वर्षीय रिंकू अलावा सांगतात. “पिकं काढली की त्यातलं सगळ्यात चांगलं बी आम्ही निवडून ठेवतो,” त्या म्हणतात.
ककराना गावातली केएनव्हीची सदस्य रायतीबाई सोलंकी याला दुजोरा देते. “बी निवडून चांगलं बी वेगळं काढलं की चांगल्या दर्जाचं बी पण मिळतं आणि उत्पादकतासुद्धा वाढते.”
चाळिशीच्या रायतीबाई पुढे म्हणते, “आम्ही भिल लोक पूर्वी बाजरी आणि इतर भरडधान्यंच खायचो. कमी पाण्यावर येणारी ही सगळी पिकं सर्वात पोषक आहेत. गहू किंवा भातापेक्षा ही पिकं घ्यायला कष्टही कमी लागतात.” मग ती अनेक धान्यांची यादीच सांगू लागते – बट्टी, भाडी, राळा, रागी, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांगरी. “ही पिकं आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या शेंगा, डाळी आणि तेलबिया घेतल्या जातात. यामुळे पिकांमधलं वैविध्यही जपलं जातं आणि मातीचा कसही नैसर्गिकरित्या जोपासला जातो,” ती सांगते.