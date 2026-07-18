شانتی بائی لکڑی کی چوکھٹ پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہیں۔ پھر فخریہ نگاہوں سے مٹی سے بنی اس تختی کو دیکھتی ہیں جس پر ۱۹۹۹ درج ہے۔ یہ وہی سال تھا جب انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ اب وہ یہاں نہیں رہتیں۔ لیکن یہ گھر – جسے انہوں نے تقریباً تین دہائیوں قبل اتنی محبت سے بنایا تھا – آج بھی اناج اور یادوں کے مخزن کے طور پر ان کی اور ان کے اہل خانہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
اب ساٹھ کی عمر پار کر چکیں شانتی بائی نے مٹی کا گھر بنانا اپنے میکے میں بچپن کے دنوں میں سیکھا تھا۔ ’’میں مٹی گوندھنے اور دیواروں پر لیپ لگانے میں مدد کرتی تھی۔ ہم نہ پڑھے نہ لکھے ہیں، بس دیکھ کے سیکھے ہیں،‘‘ شانتی بائی یاد کرتی ہیں، جو کبھی اسکول نہیں گئیں۔
ان کا یہ علم اور ہنر تب کارآمد ثابت ہوا جب پریم سنگھ دُھروے کے ساتھ ان کی شادی کو تقریباً ۱۴ سال گزر چکے تھے اور اس جوڑے نے چھتیس گڑھ کے ایک قبائلی اکثریتی گاؤں بودل پانی میں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شانتی بائی کو پورا یقین تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے روایتی گونڈ آدیواسی طرز کا مٹی کا ایک گھر بنا سکتی ہیں۔
کبیر دھام ضلع کی جمُن پانی گرام پنچایت میں واقع اس گھر کے لیے کاغذ پر کوئی نقشہ تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ’’ہم نے زمین میں لکڑیاں گاڑ کر کونوں کی نشاندہی کی، چونے سے لکیریں کھینچ کرنشان لگائے، اور جہاں دیواریں بنانی تھیں وہاں رسیاں باندھ کر گھر کا خاکہ تیار کیا۔ اس کے بعد زمین کھودی گئی، اور مٹی، کودو کا پیرا [بھوسا] اور پانی کے آمیزہ سے ایک فٹ موٹی دیواریں اٹھائی گئیں،‘‘ شانتی بتاتی ہیں۔ اس گھر کو گرمیوں کے مہینوں میں بنایا گیا تھا، جب وسطی ہندوستان میں تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے مٹی جلد خشک ہو جاتی ہے۔