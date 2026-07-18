நிலைவாசலின் மரக் கதவை ஷாந்தி பாய் அன்போடு தடவிக்கொடுக்கிறார். வீடு கட்டிய ஆண்டான '1999' என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்த களிமண் பலகையை அவர் பெருமிதம் பொங்கும் முகத்துடன் பார்க்கிறார். இப்போது அவர் அங்கு வசிக்கவில்லை. ஆனாலும், ஏறக்குறைய மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்பு மிகுந்த ஆசையுடன் கட்டிய அந்த வீடு, இன்று தானியங்களையும், நினைவுகளையும் சேமித்து வைக்கும் இடமாக மாறி, அவர்களது குடும்பத்தினரின் வாழ்வில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது.
இப்போது அறுபது வயதுகளில் உள்ள ஷாந்தி பாய் தனது தாய் வீட்டில் சிறுவயதில் மண் குடிசை கட்ட கற்றுக் கொண்டவர். “சேற்றை கலந்து சுவற்றில் பூசுவதற்கு நான் உதவினேன். ஹம் நா படே யா லிக்கேன், பஸ் தேக் கே சீக்கே ஹம் [எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. கவனித்து கற்றுக் கொண்டது தான்],” என தாம் மழைக்குக் கூட பள்ளியில் ஒதுங்கியதில்லை என்பதை ஷாந்தி பாய் நினைவுபடுத்துகிறார்.
பிரேம் சிங் துர்வியுடனான திருமண வாழ்க்கையின் 14-வது ஆண்டில், சத்தீஸ்கரின் போதல்பானி எனும் பழங்குடியினர் அதிகம் வசிக்கும் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டை கட்ட அந்தத் தம்பதி முடிவு செய்தபோது, ஷாந்தி பாயின் அறிவும் திறனும் கைகொடுத்தன. பாரம்பரியமான கோண்டு பழங்குடியினரின் களிமண் வீட்டைத் சொந்தமாக கட்டிவிட முடியும் என்று ஷாந்தி பாய் உறுதியாக நம்பினார்.
கபிர்தாம் மாவட்ட ஜாமுன்பானி ஊராட்சியில் உள்ள இந்த வீட்டிற்கு என எந்த காகித வரைபடமும் இல்லை. "வீட்டின் மூலைகளைக் குறிக்க நிலத்தில் குச்சிகளை நட்டும், கோடுகளைக் குறிக்கச் சுண்ணாம்பைப் பயன்படுத்தியும், சுவர்கள் அமையவிருக்கும் இடங்களுக்குக் கயிறுகளைக் கொண்டும் இந்த வீட்டின் வரைபடத்தை நாங்கள் திட்டமிட்டோம். பின்னர் நிலம் தோண்டப்பட்டு, மண், வரகரிசி வைக்கோல் மற்றும் தண்ணீர் கலவையைக் கொண்டு ஒரு அடி அகலம் கொண்ட சுவர்கள் எழுப்பப்பட்டன," என்று ஷாந்தி மேலும் கூறுகிறார். மத்திய இந்தியாவில் கோடைக்காலத்தில் வெப்பம் அதிகரித்து மண் விரைவாகக் காய்ந்துவிடும் என்பதால், அக்கால கட்டத்திலேயே கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.