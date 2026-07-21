घर जी छिति खपरैल (मिटीअ जूं टाइलूं) सां ठहे थी। शांति ॿाई ॿुधाए थी, “असां काठीअ जे ढांचे में खपरैलु जोड़ियो ऐं हिते ई बठीअ में पचायो हो।” हूअ अगि॒ते चवे थी, “बांस जे ढांचे ते इन्हनि टाइलुनि खे बीहारण पाण में हिकु कला आहे। हाणे इन कला जा ॼाणू अटे में लूण जेतिरा आहिनि।” आख़िरीं घुमरे इहो कमु चार साल पहिरीं थियो हो। अॼु भुरियल खपरैलनि जे ॾारनि मां छणंदड़ तिरविरा भितियुनि ते जुदा जुदा शिकिलियूं था ठाहीनि। तॾहिं छिति मां ईंदड़ कच कच जो आवाज़ु माठि खे टोड़े थो, जेको इन ॻाल्हि जो इशारो आहे त साग॒वान (टेक्टोना ग्रेन्डिस) जी काठीअ खे उॾही खाइनि पियूं।

होरियां होरियां खंडहर थियण जे बावजूदि, अहिड़ा केतिरा ई मिटीअ जा घर अॼु बि रहण जे लाइ इस्तेमाल कया वेंदा आहिनि, ख़ासिकरे ऊन्हारे में, छाकाणि उहे सुभावीक तौर ते थधा रहनि था, फ़क़ति गर्मीपद ई न पर रधुपचाउ जे लाइ बि माण्हू इन्हनि खे वधीक पसंदि कंदा आहिनि, छाकाणि पके घरनि जो घटि हवादार हुअण जे करे चुल्हि दुखाइणु ॾुखियो थियो पवे। शांति ॿाई चवे थी, “अब वो पक्का घर में तो खाना नहीं बन सके, लकड़ी नहीं जल सके. [हाणे त पके घर में खाधो रधी नथो सघिजे, काठियूं ॿारे न सघिंदा आहियूं।]” हुन खे अॼु बि मिटीअ जे घर में रहण ऐं खाधो पचाइणु वधीक वणे थो। मिटीअ जे घर जूं सन्हड़े सोराख़नि वारियूं भितियूं ऐं छिति चुल्हि ते खाधो रधण जे लाइ ठहिकी बीहनि थियूं।

कचे घर जूं (मिटीअ जूं) थुल्हियूं भितियूं पके घरनि जी भेट में गर्मीपद खे सुठे नमूने बराबर रखनि थियूं। शांति ॿाई चवे थी, “गर्मी में भी दिक़्क़त होवे उसमें. जैसी व्यवस्था है सब अपने हिसाब से रखते ही हैं मिट्टी का घर. [ऊन्हारे में सीमेंट जे घर में गुज़ारो थी नथो सघे, तंहिं करे ज़रे घटि हरको पंहिंजे रवायती घर खे बरक़रारु रखण जी कोशिश कंदो आहे]।” शांती वधीक चवे थी, “उहो उन्हारे में थधो ऐं सियारे में गरमु रहे थो, इन में कूलर या पंखे जी ज़रूरत ई न पवंदी आहे।”