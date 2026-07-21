शांति ॿाई मुहिबत सां चांउठि ते हथु फेरे थी। फ़ुख़ुर सां मुर्कंदे हू मिटीअ जी उन तख़्ती खे ॾिसे थी, जंहिं ते 1999 लिखियलु हो। इहो ई सालु आहे, जॾहिं हुन घरु जोड़ियो हो। हाणे हूअ इन घर में न रहंदी आहे, लेकिनि अटिकल टे ॾहाको पहिरीं क़ुर्ब सां जोड़ियलु इन घर जो हुन जी ऐं संदसि कुटुंब जी ज़िंदगी में अॼु बि ख़ासि अहमियत आहे। इहो अझो हाणे अनाजु ऐं यादुनि जो ख़ज़ानो बणिजी वियो आहे।
हाणे सठि जे ॾहाके में, शांति ॿाई मिटीअ जी झूपिड़ी ठाहिण जी कला नंढे हूंदे पंहिंजे माइटनि में सिखी हुई। “मां मिटी गोइण ऐं भितियुनि ते लेपो पाइण में हथि वंडाईंदी हुयसि।”शांति ॿाई कॾहिं स्कूलु न वेई हुई।
प्रेम सिंह धुर्वे सां विहांउ जे क़रीबु 14 सालनि बैदि, जॾहिं छतीसगढ़ जे आदिवासी घणाई वारे ॻोठु बोदलपानी में पंहिंजो घरु जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो, तॾहिं शांति ॿाई हिन हुनर खे इस्तेमालु कयो। हुन खे पको भरोसो हो त ॿेई गॾिजी आदिवासियुनि पारां जुड़ंदड़ मिटीअ जो अझो पाण जोड़े सघनि था।
कबीरधाम ज़िले जी जमुनपानी ग्राम पंचायत जे इन घर जो को ख़ाको काग॒र ते उकेरियो न वियो हो। शांति ॿाई ॿुधाए थी, “त असां घर जे नक़्शे जे लाइ ज़मीन में काठियूं खोड़े कुंडूं तइ कयूं, चूने [चुनु] सां लीकूं विधियूं ऐं नोड़ियुनि सां इहो तइ कयोसीं त भितियूं किथे उसारबियूं। पोइ ज़मीन खोड़ी वेई ऐं मिटी, कोदे जे पैरे [ बूसे] ऐं पाणीअ जे गाॾुड़ सां हिक फ़ुट वेकिरी भितियूं उसारियूं वेयूं।” घर जी अॾावत ऊन्हारे में कई वेई, छाकाणि विचें भारत जे सख़्त ऊन्हारे में मिटी तुरत सुकी वेंदी आहे।