ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁਗਾਠ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਸ ਤਖ਼ਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 1999 ਦਾ ਸਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਠ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,"ਮੈਂ ਘਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਲਿੰਬਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼਼ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।" ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧੁਰਵੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ 'ਬੋਦਲਪਾਨੀ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਬੀਰਧਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਮੁਨਪਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,"ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਚੂਨੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਡੋ ਪੈਰੇ (ਕੋਡੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੂੜੀ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਘਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ।" ਇਹ ਘਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।