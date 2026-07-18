ଶାନ୍ତି ବାଈ ଘରର ଚୌକାଠକୁ ଧୀରେ ଆଉଁଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଗୌରବାନ୍ଵିତ ଭାବ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଉକୁଟି ଉଠିବା ସହିତ ସେ ମାଟି ତିଆରି ଫଳକକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି – ୧୯୯୯ – ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଘରଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଗ ସହ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ – ଶସ୍ୟ ଓ ସ୍ମୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଶାନ୍ତି ବାଈ ତାଙ୍କ ମାଇକାରେ (ମା’ ଘରେ) ଥିଲାବେଳେ କିଶୋରୀ ବୟସରେ ମାଟିଘର ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଥିଲେ। “ମାଟି କାଦୁଅକୁ ମିଶେଇବା ଓ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ହମ ୟା ପଢେ ୟା ଲିଖେ, ଦେଖ କେ ଶିଖେ ହନ୍ [ ମୁଁ ଲେଖି ଜାଣିଛି ନା ପଢି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି]”, କେବେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବା ଶାନ୍ତି ବାଈ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରେମ୍ ସିଂହ ଧୁରବେଙ୍କ ସହ ହେବାର ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ କାମରେ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଦଲପାନି ଗାଁରେ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶାନ୍ତି ବାଈଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ମାଟିଘର ଖଣ୍ଡେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବେ।
କବିରଧାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମୁନପାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଘରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଗଜରେ କୌଣସି ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। “ଆମେ ଏହି ଘରର ରୂପାଙ୍କନ ଗୋଟିଏ କାଠି ଭୂଇଁ ଉପରେ ଟାଣି କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲୁ, ଚୂନ ପକେଇ ଗାର ଟାଣିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କାନ୍ଥ ଉଠିବ ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଲୁ। ତା’ପରେ ମାଟି ଖୋଳିଲୁ, ଏବଂ ମାଟି, କୋଦୋ ପାଏରା [କୋଦୋ ଖଳି] ଓ ପାଣି ମିଶେଇ ସେହି କାଦୁଅରେ ଏକଫୁଟ ଓସାରର କାନ୍ଥ ଉଠାଇଲୁ”, ଶାନ୍ତି ଯୋଗକରି କହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଗରମ ବଢୁଥିବା ଖରା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ କାଦୁଅ ମାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖୁଥିବାରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ କରା ଯାଇଥିଲା।