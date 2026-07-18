लाकडी दरवाजाच्या चौकटीवरून हळुवारपणे हात फिरवत शांतीबाई मातीवर कोरलेल्या पाटीकडे पाहतात. त्यांना मनापासून बरं वाटत असल्याची झलक त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसते. या पाटीवर १९९९ असं साल कोरलेलं आहे. याच वर्षी त्यांनी हे घर बांधलं होतं. त्या आता या घरात राहत नाहीत. पण जवळपास तीन दशकांपूर्वी मोठ्या जिव्हाळ्याने उभारलेलं हे घर आजही त्यांच्या आठवणी आणि साठवणी सांभाळण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावतंय.
शांतीबाई आता साठीच्या घरात आहेत. मातीचं घर कसं बांधायचं हे त्या लहानपणी माहेरी असताना शिकल्या. “मी माती कालवायचे आणि भिंती लिंपायचे. हम ना पढ़े या लिखे, बस्स देखकर सीखे हैं [मला लिहिता वाचता येत नाही. इतरांचं काम बघून बघून मी शिकले],’’ शाळेचं तोंडही न पाहिलेल्या शांतीबाई सांगतात.
शांतीबाईंचं हे ज्ञान आणि कौशल्य लग्नानंतर त्यांच्या उपयोगाला आलं. लग्नानंतर १४ वर्षांनी शांतीबाई आणि त्यांचा नवरा प्रेम सिंग धुर्वे यांनी बोडलपाणी गावात आपलं घर आपण स्वत: बांधायचं असं ठरवलं. हे गाव छत्तीसगडमधलं. प्रामुख्याने आदिवासी लोकवस्ती असलेलं. इथे पारंपरिक गोंड आदिवासी पद्धतीचं मातीचं घर आपलं आपण बांधू शकतो, असा ठाम विश्वास शांतीबाईंना होता.
कबीरधाम जिल्ह्यामधल्या जामुनपानी ग्रामपंचायतीत या घराचा कागदावरचा नकाशा तयार करण्यात आला नाही. शांतीबाई सांगतात, “घर कसं असेल हे पक्कं करण्यासाठी आम्ही जमिनीत काठ्या रोवल्या आणि घराचे कोपरे कुठे असतील हे ठरवलं. चुन्याच्या रेषा ओढल्या आणि दोऱ्यांच्या साहाय्याने भिंती कुठे उभ्या करायच्या हे निश्चित केलं. त्यानंतर जमीन खणली आणि माती, कोडोपेराच्या (एक भरड धान्य) काड्या आणि पाणी एकत्र कालवून एक फूट जाडीच्या भिंती उभ्या केल्या.” मध्य भारतात उन्हाळ्यातलं ऊन एकदम कडक असतं, त्यामुळे माती लवकर सुकते. या घराचं बांधकाम उन्हाळी महिन्यांमधे करण्यात आलं.