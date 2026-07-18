ശാന്തി ബായ്, അരുമയോടെ ആ മരംകൊണ്ടുള്ള വാതിൽക്കൂട് തഴുകി. വീട് പണിത വർഷം – 1999 – കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആ ഫലകത്തിലേക്ക്, അഭിമാനത്തോടെ അവർ നോക്കി. ഇന്ന് അവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അവർ പണിത ഈ വീട്, ഓർമ്മകളുടേയും ധാന്യങ്ങളുടേയും ഒരു കലവറയായി,ഇന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇന്ന് അറുപതിലെത്തിയ ശാന്തി ബായ്, വീടുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ പഠിച്ചത്, അമ്മവീട്ടിലെ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്താണ്. ചളി കുഴയ്ക്കാനും ചുവരുകൾ തേക്കാനും ഞാൻ സഹായിച്ചു. എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ല. എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ചതാണ്,” ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു.
പ്രേം സിംഗ് ധുർവെയുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 14 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കലയും ശേഷിയും അവർക്ക് ഗുണകരമായത്. ചത്തീസ്ഗഢിലെ ബോദൽപാനി എന്ന, മുഖ്യമായും ഗോത്രസമുദായക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീടുവെക്കാൻ ആ ദമ്പതിമാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അത്. സ്വന്തമായി ഒരു ഗോണ്ട് ആദിവാസി മൺവീട് നിർമ്മിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ശാന്തി ബായിക്കുണ്ടായി.
കബീർധാം ജില്ലയിലെ, ജാമുൻപാനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ കടലാസ്സിൽ ഒരു രൂപരേഖയും വരച്ചില്ല. “മണ്ണിൽ കമ്പുകൾ കുത്തി, കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയും, ചുണ്ണാമ്പുപയോഗിച്ച് വരകൾ വരച്ചും, ചുവരുകളുടെ സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കാനുള്ള കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഈ വീടിൻ്റെ രൂപരേഖ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. പിന്നീട്, മണ്ണ് കുഴിച്ച്, മണ്ണും കൂവരക് ധാന്യത്തിൻ്റെ വൈക്കോലും വെള്ളവും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഒരടി വീതിയുള്ള ചുവരുകൾ സ്ഥപിച്ചു,” ശാന്തി പറയുന്നു. വർദ്ധിക്കുന്ന ചൂടുകൊണ്ട് മണ്ണ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുന്ന മധ്യേന്ത്യയിലെ വേനൽമാസങ്ങളിലാണ് നിർമ്മാണം നടന്നത്.