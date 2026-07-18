ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸವರಿದರು.ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ 1999 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು - ಅದು ಅವರು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ವರ್ಷ. ಅವರೀಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಮನೆ ಇಂದಿಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಅರವತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಯ್ಕಾ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದರು. "ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಕಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಯವಾಗಿ ಗಾರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಮ್ ನಾ ಪಡೆ ಯಾ ಲಿಖೆಯಾನ್, ಬಸ್ ದೇಖ್ ಕೇ ಸೀಖೆ ಹೈ [ನಂಗೆ ಓದು ಬರೆಹ ಬರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ]" ಎಂದ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದವರಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಧುರ್ವೆಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳು ನಂತರ ತಮಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದ ಕಸುಬು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇವರು ಇರುವುದು ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಮುಖ್ಯ ಆದಿವಾಸಿ ಊರಾದ ಬೋದಲಪಾನಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯ ಗೊಂಡ ಆದಿವಾಸಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿಯವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ಕಬೀರ್ಧಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮುನ್ಪಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. "ಮನೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹುಗಿದು, ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಗೋಡೆಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು, ಮಣ್ಣು, ಕೋಡೋ ಪೈರಾ [ಅರ್ಕ/ಹಾರಕ ಕಿರುಧಾನ್ಯದ ಹುಲ್ಲು] ಒಂದು ಅಡಿ ದಪ್ಪದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದೆವು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿ. ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.