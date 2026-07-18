शांति बाई प्यार से लकड़ी की चौखट पर हाथ फेरती हैं. गर्व से मुस्कुराते हुए वह मिट्टी से बनी उस पट्टिका को देखती हैं, जिस पर 1999 लिखा है. यह वही साल है, जब उन्होंने यह घर बनाया था. अब वह इस घर में नहीं रहतीं, लेकिन लगभग तीन दशक पहले अपने हाथों से प्यार से बनाए इस घर का उनकी और उनके परिवार की ज़िंदगी में आज भी ख़ास महत्व है. यह घर अब अनाज और यादों, दोनों का ख़ज़ाना बना हुआ है.

अब साठ की उम्र पार कर चुकीं शांति बाई ने मिट्टी का घर बनाना अपने मायके में बचपन के दिनों में सीखा था. वह याद करते हुए कहती हैं, "मैं मिट्टी गूंथने और दीवारों पर पलस्तर करने में हाथ बंटाती थी. हम न पढ़े, न लिखे हैं, बस देखकर ही सीखे हैं." शांति बाई कभी स्कूल नहीं गईं.

प्रेम सिंह धुर्वे से शादी के क़रीब 14 साल बाद, जब दोनों ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांव बोदलपानी में अपना घर बनाने का फ़ैसला किया, तब शांति बाई का यही हुनर काम आया. उन्हें पूरा भरोसा था कि वे दोनों मिलकर पारंपरिक गोंड आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाला मिट्टी का घर ख़ुद बना सकते हैं.

कबीरधाम ज़िले की जमुनपानी ग्राम पंचायत में बने इस घर का कोई नक़्शा काग़ज़ पर नहीं बनाया गया था. शांति बाई बताती हैं, "घर के नक़्शे के लिए हमने ज़मीन में लकड़ियां गाड़कर कोने तय किए, चूने से लाइनें खींचीं और रस्सियों से यह तय किया कि दीवारें कहां बनेंगी. फिर ज़मीन खोदी गई और मिट्टी, कोदो के पैरे [भूसे] और पानी के मिश्रण से एक फुट मोटी दीवारें खड़ी की गईं." घर का निर्माण गर्मियों में किया गया, क्योंकि मध्य भारत की तेज़ गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है.