શાંતિબાઈ લાકડાના દરવાજાના ચોકઠા પર હળવેથી હાથ ફેરવે છે. ગર્વથી મલકાતાં તેઓ માટીમાંથી બનાવેલી તકતી તરફ જુએ છે જેના પર 1999 લખેલું છે — એ વર્ષ જ્યારે તેમણે આ ઘર બનાવ્યું હતું. તેઓ હવે અહીં રહેતાં નથી, પરંતુ લગભગ ત્રણ દાયકા પહેલાં તેમણે જે ઘરને બહુ પ્રેમથી બનાવવામાં મદદ કરી હતી, તે આજે પણ તેમના અને તેમના પરિવારના જીવનમાં અનાજ અને યાદોના ભંડાર તરીકે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
હાલ સાઠ વર્ષની વય વટાવી ચૂકેલાં શાંતિબાઈ જ્યારે તેમના પિયરમાં (માયકામાં) યુવતી હતાં ત્યારે જ માટીનું ઝૂંપડું બનાવવાની રીત શીખી ગયાં હતાં. શાળાનું પગથિયુંય ન ચડનારાં શાંતિબાઈ જૂની યાદો તાજી કરતાં કહે છે, “હું માટી ગૂંદવામાં અને દીવાલો લીંપવામાં મદદ કરતી. હમ ના પઢે યા લિખે હન બસ દેખ કે સીખે હૈં [હું ક્યારેય ભણી નથી કે લખતા નથી આવડતું, બસ જોઈને જ શીખી છું].”
પ્રેમસિંગ ધુર્વે સાથેના તેમનાં લગ્નનાં લગભગ 14 વર્ષ પછી, જ્યારે આ દંપતીએ છત્તીસગઢના મુખ્યત્વે આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા બોદલપાની ગામમાં ઘર બનાવવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે તેમનું આ જ્ઞાન અને કૌશલ્ય કામમાં આવ્યું. શાંતિબાઈને પૂરો વિશ્વાસ હતો કે તેઓ જાતે જ પરંપરાગત ગોંડ આદિવાસી માટીનું ઘર બનાવી શકશે.
કબીરધામ જિલ્લાની જામુનપાની ગ્રામ પંચાયતમાં આવેલું આ ઘર બનાવવા માટે કાગળ પર કોઈ નકશો દોરવામાં નહોતો આવ્યો. શાંતિબાઈ વધુમાં કહે છે, “ખૂણાઓ નક્કી કરવા માટે જમીનમાં લાકડીઓ ખોસીને, ચૂનાથી લીટીઓ દોરીને અને જ્યાં દીવાલો બનાવવાની હતી ત્યાં દોરડાં બાંધીને અમે આ ઘરની રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. પછી જમીન ખોદવામાં આવી, અને માટી, કોદો પેહરા [કોદરાનું ઘાસ] અને પાણીના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરીને એક ફૂટ જાડી દીવાલો ચણવામાં આવી.” મધ્ય ભારતમાં ગરમી વધતાં માટી ઝડપથી સુકાઈ જાય છે, તેથી ઘરનું બાંધકામ ઉનાળાના મહિનાઓમાં કરવામાં આવ્યું હતું.