शांति बाई मया मं गदगद होके कपाट के चौखट उपर हाथ फेरथे. गरब ले मुचमुचावत, वो ह माटी के थापे पट्टी ला देखथे जेन मं साल 1999 लिखाय हवय – ये उही बछर रहिस जब वो ह ये घर बनवाय रहिस. अब वो ह इहाँ नइ रहय, जेन ला करीबन तीस बछर पहिली भारी मया ले बनवाय रहिस, वो ह आज घलो ओकर अऊ ओकर परिवार के जिनगी मं अनाज अऊ मयारू सुरता के कोठी के रूप मं एक बड़े काम के जिनिस आय.

अब साठ बछर के शांति बाई ह बचपना मं अपन मायका मं माटी के कुरिया बनाय सीखे रहिस. “मंय माटी साने अऊ भिथि मं लिपे मं हाथ बटावंव. हम ना पढ़े या लिखे अन, बस देखके सीखे हन,” शांति बाई बताथे, जेन ह कभू स्कूल नइ गिस.

ओकर गियान अऊ हुनर वो बखत काम आइस जब बिहाव के करीबन 14 बछर बाद, वो अऊ ओकर घरवाला प्रेम सिंग धुर्वे ह छत्तीसगढ़ के बोदलपानी गाँव मं घर बनाय के फइसला करिन. ये गाँव खासकरके आदिवासी आबादी वाला आय. शांति बाई ला भरोसा रहिस के वो ह खुदेच गोंड आदिवासी मन के पारंपरिक माटी के घर बना सकथें.

कबीरधाम जिला के जामुनपानी ग्राम पंचायत मं बने ये घर बर कागज मं कोनो नक्सा बनाय नइ गे रहिस. “हमन घर के ढांचा ला कोनहा मं खूंटी गाड़गे अऊ चूना ले लाइन पारके बनायेन, अऊ जिहां भिथि बनना रहिस, उहाँ रस्सी लगायेन. ओकर बाद नेव कोड़े गिस अऊ माटी, कोदो पैरा ला सान के एक फुट मोठ भिथि बनाय गिस.” ये ह घाम के बखत बनाय गे रहिस, काबर के मध्य भारत मं घाम बढ़े ले माटी जल्दी सूख जाथे.