পরম মমতায় কাঠের দরজাটার চৌকাঠে হাত বোলান শান্তি বাই। মাটির ফলকে লেখা রয়েছে ১৯৯৯ — এ বছরেই তাঁদের সাধের ঘরখানা মাথা তুলেছিল। দেখতে দেখতে মুখটা আলো হয়ে ওঠে তাঁর। আজ আর এখানে থাকেন না বটে, কিন্তু প্রায় তিন দশক আগে বড়ো সাধ করে যে বাড়ি গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন এদ্দিন পরেও তার গুরুত্ব কমেনি। তাঁর আর তাঁর পরিবারের জন্য এখন শস্য, স্মৃতি – দুইয়েরই ভাঁড়ার হয়ে আছে এ ঘর।
ছোটো বেলায়, মায়কা অর্থাৎ মায়ের বাড়ি থাকতে থাকতেই অধুনা ষাটোর্ধ্ব শান্তি বাই মাটির বাড়ি বানাতে শিখেছিলেন। “মাটি ছেনে দেয়ালে লেপ দিতে সাহায্য করতাম আমি। হম না পড়ে ইয়া লিখেয়ঁ, বস দেখ দেখকে সিখে হন [আমি লেখা পড়া কিছুই শিখি নি। যা শিখেছি - সব দেখে দেখে],” কোনওদিন পাঠশালার মুখ না দেখা শান্তি বাই স্মৃতিচারণ করতে থাকেন।
প্রেম সিং ধুর্বের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার প্রায় ১৪ বছর পর, দুজনে মিলে যখন ছত্তিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত বোদলপানি গাঁয়ে নিজেদের বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন, ছোটোবেলায় শেখা এই কৌশল কাজে এল। তাঁরা যে নিজেরাই হাত লাগিয়ে, গোণ্ড আদিবাসী সমাজের প্রথামাফিক ঠিক একটা মাটির বাড়ি খাড়া করে ফেলবেন — এ নিয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না শান্তি বাইয়ের মনে।
কবিরধাম জেলার জামুনপানি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা জমি দেখে এই বাড়িটা বানাবার সময় খাতায় কলমে কোনও নকশা আঁকা হয়নি। “বাড়ির নকশাটা মোটামুটি ছকে নেওয়ার জন্য, মাটিতে কাঠি ঢুকিয়ে বাড়ির কোনাগুলো মার্কা করেছিলাম, দেয়াল তোলার জায়গাগুলোয় দাগ কেটেছিলাম চুনা [চুন] আর দড়ি দিয়ে। তারপর মাটি খুঁড়ে এক ফুট পুরু দেওয়াল তোলা হয়েছিল মাটি, কোদো প্যায়রা [কোদো মিলেটের খড়] আর জল মিশিয়ে”, জানালেন শান্তি। গরম কালে মধ্য ভারতে তাপমাত্রা যত বাড়ে, কাদামাটিও তত তাড়াতাড়ি শুকোয়। তাই তাঁদের ঘর বাঁধার কাজও হয়েছিল গ্রীষ্মকালেই।