शांति बाई आपन घर के लकड़ी के चौखट बहुते दुलार से सहलावत बाड़ी. सोझे माटी के पट्टी पर 1999 लिखल बा. ओह पर नजर पड़ते उनकर चेहरा गर्व से दमके लागता. ई घर ओही बरिस बनल रहे. बाकिर अब ऊ एह घर में ना रहस. कोई तीस बरिस पहिले बहुते प्यार, लगन आ मिहनत से बनावल ई घर आजो उनकर परिवार खातिर अनमोल बा. ई खाली अनाजे के भंडार नइखे, याद सब के खजानो बा.

साठ पार कर चुकल शांति बाई छोट रहस, तबे माई-बाऊजी लगे माटी के घर बनावे के लुर सीखली. “माटी सानीं आ देवाल लीपीं. हम ना त पढ़नी, ना लिखनी. बस देख-देख के सीखनी.” अइसन कहत ऊ पुरनका दिन याद करे लागत बाड़ी. उनका कबो स्कूल जाए के मौका ना मिलल.

नइहर के सीखल गुण उनका बियाह के कोई 14 बरिस बाद काम आइल. ऊ आ उनकर घरवाला प्रेम सिंह धुरवे, दुनो प्राणी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांव, बोदलपानी में आपन घर बनावे के सोचलक. शांति बाई जानत रहस कि ऊ लोग अपना बल पर पारंपरिक गोंड आदिवासी माटी वाला घर बना लीही.

कबीरधाम जिला के जामुनपानी ग्राम पंचायत में बनल एह घर खातिर पहले कवनो कागजी नक्सा ना बनावल गइल रहे. शांति बतावेली, “हमनी खूंटा गाड़ के घर के कोना नपनी, चूना से निसान लगइनी आ डोरी तान के घर के पूरा ढांचा तय कइनी. ओकरा बाद जमीन कोड़ के माटी निकाल गइल. फेरु कोदो के पुआल, पानी आ माटी मिला के कोई एक फुट मोट देवाल उठावल गइल.” घर बनावे के काम गरमी में कइल गइल, काहेकि मध्य भारत में माटी पलक झपकते सूख जाला.