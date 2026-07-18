শান্তি বাইয়ে বৰ আলফুলে কাঠৰ দুৱাৰৰ চৌকাঠত হাত ফুৰাইছে। মুখত উজ্জ্বল হাঁহি। তাত চন এটা লিখা আছে - ১৯৯৯। সেই বছৰটোতে ঘৰটো তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছিল। এতিয়া তেওঁ এই ঘৰটোত নাথাকে যদিও তিনিদশক আগতে বৰ চেনেহেৰে সাজি লোৱা এই ঘৰটোৱে আজিও তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে - শস্য আৰু অতীত স্মৃতি ধৰি ৰখা এক ভঁৰালঘৰ হিচাপে।
এতিয়া তিনিকুৰিৰো অধিক বয়স হোৱা শান্তি বাইয়ে মাকৰ ঘৰত থাকোতেই কেঁচাঘৰ কেনেকৈ বনায়, শিকি লৈছিল। “মই মাটি মাৰি দিয়া আৰু দেৱালবোৰ লেপি দিয়াত সহায় কৰিছিলো। হম না পঢ়ে য়া লিখেয়াঁ, বছ দেখ কে শিখে হান (মই পঢ়া-শুনা নাজানো, কেৱল দেখিয়েই শিকিছোঁ),” কেতিয়াও স্কুলৰ দুৱাৰ গৰকি নোপোৱা শান্তি বাইয়ে অতীতস্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কয়।
তেওঁৰ এই দক্ষতা কামত আহিছিল যেতিয়া প্ৰেম সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ প্ৰায় ১৪ বছৰৰ পাছত দম্পতীহালে ছত্তীশগড়ৰ আদিবাসী প্ৰধান বডলপানী গাঁৱত নিজাকৈ ঘৰ এটা সজাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। শান্তি বাইৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁলোকে নিজেই এটা পৰম্পৰাগত গোণ্ড আদিবাসী শৈলীৰ কেঁচাঘৰ সাজি উলিয়াব পাৰিব।
কবীৰধাম জিলাৰ জামুনপানী গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই ঘৰটোৰ বাবে কাগজত কোনো নক্সা তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল। “আমি মাটিত খুঁটা পুতি চুকবোৰ ঠিক কৰি লৈছিলো। চুণেৰে আঁচ টানিছিলোঁ আৰু দেৱালবোৰ ক’ৰপৰা ক’লৈ তোলা হ’ব, সেয়া ৰচী টানি মাটিতে আৰ্হি এটা প্ৰস্তুত কৰিছিলো। তাৰ পাছত মাটি খন্দা হৈছিল আৰু মাটি, কোদো পাইৰা (এক প্ৰকাৰৰ মিলেটৰ খেৰ) আৰু পানীৰ মিশ্ৰণেৰে এক ফুট ডাঠ দেৱালবোৰ থিয় কৰোৱা হৈছিল,” শান্তি বাইয়ে কয়। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিল খৰালিৰ দিনত। কিয়নো সেইখিনি সময়ত মধ্য ভাৰতত গৰম পালে মাটি ততালিকে শুকায়।