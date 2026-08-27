हू ज़ाल मुड़ुस कैथुलिया ॻोठ जा रहवासी आहिनि, जंहिं जी आदमशुमारी लॻभॻ 1,200 आहे ऐं उन्हनि मां घणो करे नंढे पैमाने ते ज़रई पोरिहियो करण वारा आहिनि। पंहिंजे पके घर खां अटिकल ॿ खां टे किलोमीटर परे, कृष्णावती ऐं चंद्रपाल वटि हिक एकड़ ज़मीन आहे, जंहिं ते उहे ॿिन्ही, बरसाती तोड़े रेज जे जदीदु तरीक़े सां खेती कंदा आहिनि। ॿिनि ॿारनि जी माउ, कृष्णावती चवे थी त, “असां पंहिंजे गुज़रान लाइ कणिक ऐं सारियुनि जा फ़सल पोखींदा आहियूं।”

संदनि चवणु आहे त खटूं उणण मां थींदड़ अटिकल 50,000 रुपयनि जी सालियानी आमदनी संदनि लाइ इंतहाई अहमु आहे। कृष्णावती चवे थी त “जब पूरा गाँव सो जाता है, तब भी हमारा हाथ चलते रहते है [जॾहिं सॼो ॻोठु सुम्ही पंवदो आहे, तॾहिं बि असां जा हथ हलंदा रहंदा आहिनि], पोइ भली अध राति हुजे या राति जा ॿ थींदा हुजनि, खट जो कमु पूरो किरिणो ई हूंदो आहे।

हिन जोड़े मिली गुज़िरियल 10 सालनि में 1,600 खां वधीक खटूं तियार कयूं आहिनि- मतलबु साल में अटिकल 160 खटूं। हू हिक खट ठाहिण जा 350 रुपया वठंदा आहिनि। संदनि ख़र्च में उणत लाइ इस्तेमाल थींदड़ नवार शामिलु आहे- हिक खट में लॻभॻ 80 खां 100 मीटर नवार लॻंदी आहे, जंहिं जी क़ीमत खेनि अटिकल 180 खां 250 रुपया पवंदी आहे।

ग्राहक आसपास जे शहरनि ऐं वेझनि ॻोठनि जहिड़ोकि तिकुली, नागरा, सारोंजा ऐं बिछुआ मां ईंदा आहिनि, इहे सभु पंजनि खां ॾहनि किलोमीटरनि जे पंध ते आहिनि। जेके माण्हू खट जो आर्डरु ॾींदा आहिनि, उहे काठु बि पाण मुहैया कंदा आहिनि- आमु तौर ते शीशम (डलबर्गिया सिस्सू) जी काठी, छाकाणि त उहा मज़बूत ऐं पाइदार हूंदी आहे, पर कुझु सवलाईअ सां मिलंदड़ अंब या निम जी काठी बि इस्तेमाल कनि था।