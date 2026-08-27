थारू क़बाइली बिरादरीअ सां तालुकु रखंदड़ 45 सालनि जी मुर्कंदड़ कृष्णावती ॿुधाए थी त, “खटूं उणणु मुंहिंजो अबाणो पेशो आहे। मूं त शादी बि अहिड़े शख़्स सां कई जंहिं खे इन हथ हुनुर सां गहिरी मुहिबत हुई!”
अटिकल गुज़िरियल टिनि ॾहाकनि खां, कृष्णावती ऐं संदसि मुड़ुसु चंद्रपाल सिंह राणा नवार वारियूं खटूं तियार करे रहिया आहिनि अहिड़ा बिस्तरा जिनि में काठ जी तख़्तीअ बदिरां नवारूं उणियल हूंदियूं आहिनि। हू खट जा पाया काठ मां कटे पंहिंजे नमूने तियार कंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ उन में नवार ॿधंदा आहिनि।
ऊन्हारनि वारनि ॾींहनि में, जॾहिं गर्मीपदु वधी वेंदो आहे, तॾहिं माण्हू पलंघ जे भेट में नवार वारियुनि खटुनि ते सुम्हणु पंसदि कंदा आहिनि। इन करे ई कारीगर मई खां सेप्टेम्बर ताईं इहो कमु कंदा आहिनि; बाक़ी सॼो सालु हू ॿनियुनि में ज़रई पोर्हियतनि तौरु कम कंदा आहिनि। कृष्णावती रोज़ानो 350 रुपया ॾिहाड़ी कमाई थी, जॾहिं त चंद्रपाल खे खांउसि सौ रुपया वधीक मिलंदा आहिनि। खेनि साल में लॻभॻ 120 खां 150 ॾींहं कमु मिली वेंदो आहे।