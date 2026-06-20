कृष्णावती और चंद्रपाल क़रीब 1,200 लोगों की आबादी वाले कैथुलिया गांव में रहते हैं. गांव के ज़्यादातर लोगों के पास छोटी-छोटी जोत हैं. अपने पक्के घर से तक़रीबन दो-तीन किलोमीटर दूर कृष्णावती और चंद्रपाल के पास एक एकड़ ज़मीन है, जिस पर वो बारिश के दौरान और सिंचाई के ज़रिए, दोनों तरह से खेती करते हैं. कृष्णावती दो बच्चों की मां हैं. वह बताती हैं, "हम अपने लिए गेहूं और धान उगाते हैं."

उनके मुताबिक़ खाट बनाने से साल भर में मोटा-मोटी 50 हज़ार रुपए की सालाना कमाई हो जाती है, जो बहुत ज़रूरी है. कृष्णावती कहती हैं, "जब पूरा गांव सो जाता है, तब भी हमारे हाथ कभी नहीं रुकते हैं. फिर चाहे आधी रात हो या रात के दो बजे हों, खाट की बुनाई पूरी करनी ही होती है."

दोनों ने पिछले 10 साल के दौरान 1,600 से ज़्यादा खाटें बुनी हैं, यानी हर साल क़रीब 160 खाटें. एक खाट तैयार करने के लिए वो 350 रुपए लेते हैं. इन ख़र्चों में बुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी भी शामिल है. हर खाट में लगभग 80 से 100 मीटर रस्सी लग जाती है और इसका ख़र्च 180 से 250 रुपए के आसपास आता है.

खाटों के ग्राहक आसपास के क़स्बों और टिकुली, नगरा, सरोंजा और बिछुआ जैसे गांवों से आते हैं. ये सभी गांव पांच से दस किलोमीटर के दायरे में हैं. जो लोग खाट बनाने का ऑर्डर देते हैं, वो अपनी लकड़ी ख़ुद लाते हैं. आमतौर पर ये लकड़ी शीशम (डलबर्गिया सिसू) की होती है, क्योंकि वही मज़बूत और टिकाऊ होती है. मगर आसानी से मिलने के कारण आम या नीम की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है.