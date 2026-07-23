जब अंबिया जवान थीं, उनकी आंखें भी अच्छी थी और वे लंबे समय तक बैठकर काम कर सकती थीं. तब एक सजावटी सिगा बनाने में उन्हें सिर्फ़ दो-तीन दिन लगते थे. अगर अचानक किसी की शादी तय हो जाती, तो वह मिट्टी के तेल का लैंप जलाकर पूरी रात नक्सी सिगा बनाती रहती थीं. नक्सी या नक्शा का मतलब है कलात्मक डिज़ाइन या सजावट. कुशल महिला कारीगर जूट के रेशों को मरोड़कर, गूंथकर और गांठें लगाकर तरह-तरह के सिका तैयार करती थीं.

बढ़ती उम्र और पीठ के दर्द के कारण अब वह लंबे समय तक बैठकर काम नहीं कर पातीं. इसलिए एक सिका पूरा करने में उन्हें दो महीने तक लग जाते हैं.

अपनी फुर्तीली उंगलियों से वे जूट के उलझे रेशों को बटती हैं, साथ ही वे रंग-बिरंगे धागे लपेटते हुए मोती पिरोती हैं और उन्हें गूंथकर अलग-अलग तरह की गांठें बनाती हैं. अंबिया कहती हैं, "इससे मेरी उंगलियों पर बहुत ज़ोर पड़ता है. जब मैं राशन लेने जाती हूं, तो मेरी उंगलियां काम ही नहीं करतीं." वह बताती हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें उनकी उंगलियों के निशान पढ़ नहीं पातीं.

सिका बनाना अब युवा महिलाओं का काम माना जाता है. अंबिया कहती हैं कि लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि अब वह बस बैठी रहें और आराम से खाएं-पीएं. वह ऐसे तानों को नज़रअंदाज़ करते हुए कहती हैं, "क्या मैं उनके घर का खाकर जी रही हूं?"

अंबिया के लिए जूट के ये हैंगर बनाना सिर्फ़ कमाई का ज़रिया नहीं है. यह उनके लिए एक जुनून है और उस समय की याद भी, जब वह एक बड़े संयुक्त परिवार में रहती थीं. वह कहती हैं, "मैंने अपनी मां, भाभियों और बुआओं को देखकर सिका बनाना सीखा. मेरे पिता घंटों बैठकर इसे देखते रहते थे. उन्हें जूट के रेशों से सुंदर-सुंदर गांठें बनते देखना किसी मनोरंजन से कम नहीं लगता था." अंबिया के पिता एक स्थानीय क़ानून विशेषज्ञ हुआ करते थे.

वह कहती हैं, "अब सब लोग इस दुनिया से चले गए और ज़मीन भी नहीं रही." यह कहते हुए उनकी उँगलियाँ तो जूट बुनती रहती हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है. फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए जोड़ती हैं, "जब भी कहीं मजलिस होती थी, लोग मुझे खाना बनाने के लिए बुलाते थे. शादी-ब्याह में भी वे खास तौर पर मुझे न्योता देते थे और कहते थे कि खाना मैं ही बनाऊँ."