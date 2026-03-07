मानो तय संकेत पर, सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद आरती के दौरान आशा अचानक तंद्रा जैसी अवस्था में चली जाती है. उसकी मां पीछे हट जाती है और सवि अपनी दोस्त की देखभाल के लिए आगे बढ़ती है. आशा की आंखें स्थिर नहीं रहतीं, उसके कंधे झटकों से हिलते हैं और कभी-कभी उसका चेहरा दर्द से ऐंठ जाता है. मां बार-बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती. सवि अभ्यास वाले अंदाज़ में उसके बाल मज़बूती से पकड़ती है, ताकि “दुष्ट आत्मा” को क़ाबू में रखा जा सके और साथ ही आशा ख़ुद को चोट न पहुंचा ले. अगले कुछ मिनटों तक सवि अपनी ‘भूतग्रस्त’ दोस्त को लेकर गर्भगृह के चारों ओर घूमती है और उसे धीरे-धीरे भरोसा दिलाती रहती है. उनकी माताएं पीछे-पीछे चलती हैं, चेहरों पर चिंता साफ़ दिखती है. जब यह दौर ख़त्म होता है, तो आशा ज़मीन पर गिर पड़ती है और महिलाएं उसके चारों ओर घेरा बना लेती हैं. कोई एक गिलास पवित्र जल देता है और सवि उसकी होंठों पर कुछ बूंदें डालते हुए धीरे से कहती है, “पी लो…हो गया.”

सुनीता और पप्पी, दोनों मांएं अपनी बेटियों को यहां इसलिए लेकर आईं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी. न कोई मनोचिकित्सक. न मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ. न काउंसलर. वे ऐसे इलाक़े में रहती हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर हैं और यह मंदिर उनके लिए एक सहारा बन गया है, जहां उनके जैसे परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद और आपसी सहारा मिल जाता है.

कुछ लोग आशीर्वाद लेने आते हैं. कुछ लोग उस चीज़ से मुक्ति पाने आते हैं जिसे वे बुरी आत्मा कहते हैं. यहां आने वाले लगभग हर व्यक्ति के पास किसी चमत्कार की कहानी होती है. पास के गांव की एक महिला जो कैंसर से ठीक हो गई. किसी को कई दशकों बाद संतान प्राप्ति हुई. कोई जो सांप के काटने के बाद ठीक हो गया और फिर से उसे जीवन मिला. जब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो वे “गुरु महाराज” को गुड़ चढ़ाते हैं.

भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक मध्य प्रदेश अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य संकट दोनों से जूझ रहा है. यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण इलाक़ों में रहती है. बैतूल ज़िला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. संजय खातेरकर कहते हैं, “मंदिर में जो आपने देखा वह समस्या का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है. अस्पतालों में कई पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं गया है. हम शिविर लगाने और गांवों में जाकर मरीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं. जिन मरीज़ों को भर्ती की ज़रूरत होती है उन्हें भोपाल भेजा जाता है. लेकिन यह बहुत बड़ा संकट है, जिसे कुछ दौरों से हल नहीं किया जा सकता.”