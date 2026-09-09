गेल्या पंचवीस वर्षांपासून चोबी आजींच्या हातांना हे काम इतकं अंगवळणी पडलंय की आमच्यासोबत बोलत असतानाही हात थांबत नाहीत: “चाकूने एक पेपर तीन भागांत कापला की सहा तुकडे होतात, त्यांवर गोलाकार चिकट लावायची, चौकोनात घडी घालायची आणि दुसऱ्या बाजूलाही चिकट लावली की पुडा तयार,” असं त्या सहज सांगतात.
आदित्यपूरच्या ७५ वर्षांच्या चोबी आजी त्यांच्या दुमजली मातीच्या घराच्या व्हरांड्यात आणि अंगणात पसरलेल्या जुन्या वर्तमानपत्रांमध्ये बसून काम करता करता आमच्याशी बोलत होत्या.
१९९८ साली हे काम सुरू केलं तेव्हा त्यांचे पती आनंदगोपाळ साहा जिवंत होते. ते गावातल्या लोकांच्या गायी-बकऱ्या सांभाळायचे; दिवसाला ४०-५० रुपये मिळायचे. “आमची गरिबी होती,” सुनरी समाजाच्या चोबी साहा सांगतात, “स्वतः कमवावं आणि स्वतःचं पोट भरावं म्हणून हे काम करायला सुरुवात केली.”
शेजाऱ्यांनी टाकून दिलेल्या वर्तमानपत्राची रद्दी गोळा करत त्यांनी या कामाला सुरुवात केली. किराणा दुकानातून आणलेले पुडे उलगडून परत जोडायचे, असं करत हे काम त्यांनी आत्मसात केलं. “हे काम मी का निवडलं, तर साहित्य सगळं सहज मिळतं आणि घरी बसून करता येतं,” त्या सांगतात. पण सुरुवातीला एक पुडा बनवायला अख्खी २५-३० मिनिटे जायची; दिवसभरात फक्त एक किलो पुडे व्हायचे.