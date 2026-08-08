काटुपल्लीअ जे साहिल ते सिज जे उभिरण खां अॻु ई किनारे ते चुरपुर शुरू थी वेंदी आहे। इरुला बिरादरीअ जा भाती गोॾे ताईं गहरे पाणीअ में लहरुनि जे विच में बीठल हूंदा आहिनि ऐं बंगाल जी खाड़ीअ में वीर जे लहण जो इंतिज़ार कंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते तियार कयल ॼारनि जी मदद सां, उहे जल्द ई किलिंजल (सामुंडी सिपूं) गॾु कंदा आहिनि, जेकी समंड जी वॾी वीर दौरान किनारे ताईं वही ईंदियूं आहिनि।

“वीर दौरान, असां सीपूं गॾु नथा करे सघूं, तंहिंकरे असां अलुड़ु जी शुरूआत जो इंतिज़ार कंदा आहियूं। इन दौरानि, असां या त मानी खाइण लाइ घर हलिया वेंदा आहियूं या वरी हिते समुंड किनारे ई तरिसी पवंदा आहियूं,” रमेश (हू रुॻो इहो ई नालो इस्तेमालु कंदो आहे) चवे थो। संदसि जहिड़नि इरुला बिरादरीअ जे मेम्बरनि लाइ, सीपूं गॾु करणु सिर्फ़ हिकु पेशो नाहे, पर ही हिकु रवायती रोज़गारु आहे जेको तमिलनाडु जे तिरुवल्लुर ज़िले में समुंड जी लाही चाढ़ीअ जे ताल सां वेझो जुड़ियलु आहे।

गॾु कयल सीपूं सुकायूं वेंदियूं आहिनि ऐं ॾांंद गाॾियुनि ज़रिए उन जॻह ताईं पहुचायो वेंदो आहे जिते उन्हनि खे पीही चूनो पथरु ठाहियो वेंदो आहे। मज़दूरनि खे हिक गाॾीअ जा तक़रीबनि 500 रुपया ॾिना वेंदा आहिनि, ऐं सरासरी तौरु हिकु माण्हू हफ़्ते में सतनि फेरनि ताईंअ जो कमु संभाले सघे थो। उन्हनि सीपुनि खे चूने पथर ऐं सुन्नाम्बु में तब्दील कयो वेंदो आहे- जेको इमारती अॾावतुनि में इस्तेमाल थींदड़ु सीपुनि जो पीठलु चूनो हूंदो आहे।