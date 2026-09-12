தெற்கு டெல்லியில் உள்ள ஒரு மதுக்கூடத்தில் கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டியைப் பார்த்துக்கொண்டே மூன்று நண்பர்கள் குடிக்கும் மதுபானத்திற்க்குச் செலவாகும் 1000 ரூபாய் தான், மீரட் அருகேயுள்ள கேர்கி கிராமத்தில் கால்பந்துகளைத் தைத்து வாழும் ஈஸ்வரியின் 17 பேர் கொண்ட குடும்பத்தின் ஒருமாத வருமானம் ஆகும். அதிகாலையிலேயே வீட்டுப் பணிகளை முடித்துவிட்டு, ஆண்கள் வேலைக்குச் சென்றவுடன் அந்த வீட்டுப் பெண்களும் வயதான குழந்தைகளும் ஏழு மணி நேரம் கால்பந்துகளைத் தயாரிக்கும் கடினமான பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். 60 வயதுடைய ஐஸ்வர்யா கூறுகையில், "மூலப்பொருட்களை வாங்கவும், தைத்த கால்பந்துகளை ஒப்படைக்கவும் மட்டுமே பெண்கள் வெளியே செல்லவேண்டியுள்ளது. மற்றபடி, இந்த வேலை வீட்டிலிருந்தே செய்வதால், குடும்பப் பெண்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆண்கள் எந்தவித எதிர்ப்பும் தெரிவிப்பதில்லை," என்கிறார். இந்தக் குடும்பத்திற்கு பொருளாதார அளவில் ஆதரவாக இருப்பது அவர்களுக்குச் சொந்தமான சிறிய விவசாய நிலம்தான். ஆனால் மீரட்டைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 50 கிராமங்களில் கால்பந்து தயாரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெரும்பாலான குடும்பங்களுக்கு இதுபோன்ற கூடுதல் வருமானத்திற்கான வாய்ப்பு இல்லை.
ஐஸ்வர்யாவின் குடும்பத்தினர் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். மீரட்டைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 50 கிராமங்களில் கால்பந்து உருவாக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களில் பெரும்பாலானோர் முஸ்லிம்கள் அல்லது நிலமற்ற தலித் கூலித் தொழிலாளர்கள் ஆவர். சராசரியாக ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்தால் பெரியவர்கள் மூன்று கால்பந்துகளையும், ஒரு குழந்தை அதிகபட்சமாக இரண்டு கால்பந்துகளையும் தைக்க முடியும். சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பந்திற்கு 3 ரூபாயும், பெரிய பந்திற்கு ஐந்து ரூபாயும் கூலியாகத் தரப்படுகிறது. ஆறு நபர்கள் கொண்ட குடும்பத்தில், ஒரு நாளைக்கு எட்டு கால்பந்துகள் செய்தால், 600 ரூபாயிலிருந்து 900 ரூபாய் வரை மாத வருமானம் தரப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் உள்ளூர் சந்தையில் ஒரு கால்பந்தின் விலை 100 முதல் 300 ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது. தைத்த தையல் பிரிந்துவிட்டால் அதைச் சரிசெய்வதற்கான செலவு தொழிலாளர்களின் கூலியிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. கால்பந்தின் கிழிந்துபோனால், அதன் முழுச் செலவும் கால்பந்தைத் தைத்த தொழிலாளர்களிடமிருந்தே வசூலிக்கப்படுகிறது.
கால்பந்துகள் தயாரிப்பதில் பாகிஸ்தானிற்கு அடுத்த படியாக இரண்டாவது இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. பாகிஸ்தானின் சியால்கோட்டும், இந்தியாவில் ஜலந்தர் மற்றும் மீரட்டும் கால்பந்து உற்பத்தியின் முக்கிய மையங்களாக விளங்குகின்றன. இந்த ஆண்டு உலகக் கோப்பைக்கு பாகிஸ்தானின் சியால்கோட் பகுதியிலிருந்து ஜெர்மனிக்கு சுமார் 5.5 கோடி கால்பந்துகளை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. 2002-ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைக்கான முக்கிய ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் ஜலந்தருக்குக் கிடைத்தது. உலகக் கோப்பை நடைபெறும் காலங்களில் கால்பந்துகளுக்கான தேவை பல மடங்கு அதிகரிப்பதால், சில ஒப்பந்ததாரர்கள் நாளொன்றுக்கு 25,000 கால்பந்துகள் வரை தயாரிக்கும்படி கூறுகின்றனர். ஆனால், இந்த அரிதான, வேலைப்பாடுகள் அதிகமுள்ள நேரத்தில் கூட, ஒரு கால்பந்துக்கான கூலி வெறும் 50 பைசா மட்டுமே உயர்த்தப்படுகிறது. தொழிற்சங்கங்களோ, பேரம் பேசும் வலிமையோ, மாற்று வாழ்வாதாரமோ இல்லாததால், கிராம மக்கள் இந்தக் கூலியையே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். அவர்கள் இந்தக் கூலிக்கு வேலை செய்ய மறுத்தால், அதைவிடக் குறைந்த கூலிக்கு வேறு யாராவது வேலை செய்யத் தயாராக இருப்பார்கள். அதனால் "ஏதோ கொஞ்சமாவது வருமானம் கிடைக்கிறது" என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் இந்த வேலையைத் தொடர்கிறார்கள்.
கால்பந்து தயாரிப்பாளர்களின் 'தலைமையகம்' என்றுக் கருதப்படும் சிசோலா கிராமத்தின் குறுகிய சந்துகளிலும் சிறிய வீடுகளிலும், எந்த நேரத்தில் சென்றாலும், பெண்களும் குழந்தைகளும் மரத்தாலான கருவியின் மீது குனிந்து கால்பந்துகளைத் தைத்துக்கொண்டிருப்பதை காண முடியும். அவர்கள் பயன்படுத்தும் இரட்டை ஊசிகள், வண்ணமயமான ஐங்கோண வடிவிலான ரப்பர் பூச்சு செய்யப்பட்ட துண்டுகளுக்குள் வேகமாகச் சென்று வருகின்றன. எவ்வளவு திறமையாகத் தைத்தாலும், கூர்மையான ஊசிகள் விரல்களில் குத்துவதும், பட்டு நூல் கைகளில் வெட்டுக் காயங்களை ஏற்படுத்துவதும் அன்றாட நிகழ்வாகவே உள்ளது. மணிக்கணக்காக கண்களைச் சுருக்கி வேலை செய்வதால் பார்வைத்திறனும் பாதிக்கப்படுகிறது. "சரியான முறையில் அமர்ந்து வேலை செய்வதற்கான பயிற்சி இவர்களுக்கு யாரும் அளித்ததில்லை. அதனால்தான் பலருக்கும் முதுகுவலி உள்ளிட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன," என்கிறார் உள்ளூர் சமூகச் செயற்பாட்டாளர் ஷேர் முகமது கான். கிராமத்தில் போதுமான மருத்துவ வசதிகள் இல்லாததால், பெரும்பாலானோர் வீட்டிலேயே பாரம்பரிய முறையில் சிகிச்சை மேற்கொள்கின்றனர். அரிதாக மருத்துவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களிடம் சிகிச்சை பெறும் செலவை ஏற்கும் வசதி இந்தக் குடும்பங்களுக்கு இல்லை.