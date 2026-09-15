’’میں کئی بار ندی میں گر چکی ہوں،‘‘ سروجنی باسکے بتاتی ہے۔ ’’میری کتابیں بھیگ جاتی تھیں اور میں اسکول نہیں جا پاتی تھی۔‘‘
ستمبر کا مہینہ ہے اور نویں جماعت کی طالبہ سروجنی اسکول سے اپنے گھر واپس آ رہی ہے۔ کتابوں سے بھرا اس کا اسکول بیگ کمر سے بندھا ہوا ہے اور وہ اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیز بہاؤ والی کیول ندی کے بیچ میں وہ اچانک لڑکھڑاتی ہے، لیکن فوراً اپنا توازن سنبھال لیتی ہے۔
’’میں ایک دو بار گری تھی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ پتھر کہاں کہاں ہیں،‘‘ اس کی ہم جماعت اور پڑوسن، سِرشٹی کُجور، اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے۔ اب وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا بھی رکھتی ہے۔ ’’ہم گھر کے کپڑوں میں ندی پار کرتے ہیں؛ دوسری طرف پہنچنے کے بعد گیلے کپڑے پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ دیتے ہیں اور اسکول یونیفارم پہن لیتے ہیں،‘‘ سِرشٹی بتاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں لڑکیاں بہار کے جموئی ضلع کے جتھر گاؤں میں واقع سنتھال آدیواسی بستی میں اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ ان کے بالوں میں بندھے چمکدار سرخ ربن یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے سرخ پھول اوپر نیچے جھول رہے ہوں۔
جب سِرشٹی چھوٹی تھی تو اس کی سوتیلی ماں، ریشمی دیوی، اسے گود میں اٹھا کر ندی پار کروایا کرتی تھیں۔ ’’میں بیگ کو اپنے کندھے پر لٹکا لیتی تھی، سِرشٹی کو گود میں اٹھاتی تھی اور دریا پار کرتی تھی۔ میں نے پانچ سال تک ایسا کیا،‘‘ وہ یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ ’’دُوئیو ٹائم کا یہ کام تھا [یہ دن میں دو مرتبہ کا معمول تھا]۔‘‘
جتھر، بہار کے جموئی ضلع کی ہرینی پنچایت میں سنتھال آدیواسیوں کی ایک بستی ہے، جو کیول ندی کے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے باقی علاقے سے کٹی ہوئی ہے۔ یہاں تقریباً ۲۰۰ گھر ہیں – جن میں سے نصف آدیواسیوں کے ہیں، جبکہ باقی گھر روی داس برادری (درج فہرست ذات میں شامل) سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔