“నేను ఎన్నోసార్లు నదిలో పడిపోయాను,” సరోజిని బాస్కే చెప్పింది. “నా పుస్తకాలు తడిసిపోయేవి. దాంతో, బడికి వెళ్ళలేకపోయేదాన్ని.”
అది సెప్టెంబర్ నెల. తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న సరోజిని బడి నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తోంది. పుస్తకాలతో నిండిన బడి సంచిని వీపున కట్టుకొని, చేతుల్లో బూట్లను పట్టుకొని నడుస్తోంది. వేగంగా ప్రవహిస్తున్న కియూల్ నదిని దాటుతూ, మధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఆమె కొంచెం తడబడటం, కాని వెంటనే తనను తాను సంబాళించుకోవటాన్ని మేం గమనించాం.
“నేను రెండుసార్లు కింద పడ్డాను, కానీ ఆ తరువాత ఎక్కడెక్కడ రాళ్ళున్నాయో నాకు అర్థమైంది,” సరోజిని పక్కనే నడుస్తోన్న ఆమె పొరుగింటి అమ్మాయి, అదే బడిలో చదివే సృష్టి కుజూర్ చెప్పింది. ఇప్పుడామె తనతో పాటు అదనంగా ఒక జత బట్టలు కూడా తీసుకువెళ్తోంది. “మేం ఇంట్లో వేసుకునే బట్టల్లోనే నదిని దాటుతాం. దాటిన తరువాత, తడిసిన బట్టల్ని ప్లాస్టిక్ సంచిలో పెట్టుకొని, మా స్కూలు యూనిఫామ్లు వేసుకుంటాం,” సృష్టి వివరించింది. ఈ బాలికలిద్దరూ బిహార్లోని జముయీ జిల్లా, జత్హర్ గ్రామంలోని సంథాల్ ఆదివాసీ తండాలో ఉన్న తమ ఇళ్ళ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వారి జడలకు కట్టుకున్న మెరిసే ఎరుపు రంగు రిబ్బన్లు పైకీ కిందకూ ఎగురుతోన్న ఎర్రటి పువ్వుల్లా కనిపిస్తున్నాయి.
సృష్టి చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు, ఆమె సవతి తల్లి రేష్మీ దేవి ఆ చిన్నారిని ఎత్తుకొని మరీ నది దాటేవారు. “నేను సంచిని భుజానికి తగిలించుకొని, సృష్టిని చేతుల మీద ఎత్తుకొని నది దాటేదాన్ని. ఐదేళ్ళపాటు ఇదే చేశాను,” ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. “దుయ్యో టైమ్ కా యే కామ్ థా [ఇది రోజుకు రెండుసార్లు చేసే పని].”
జత్హర్, హర్నీ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న సంథాల్ ఆదివాసీలు నివసించే ఒక కుగ్రామం. బిహార్లోని జముయీ జిల్లాలో ప్రవహించే కియూల్ నదీజలాల కారణంగా ఈ గ్రామం బయటి ప్రపంచం నుండి వేరుపడి ఉంటుంది. ఇక్కడున్న సుమారు 200 ఇళ్ళలో సగం ఆదివాసీలకు చెందినవి, మిగిలినవి రవిదాస్ సముదాయానికి [షెడ్యూల్డ్ కులంగా నమోదైనవారు] చెందినవి.