“பல முறை நான் ஆற்றில் விழுந்திருக்கிறேன்,” என்கிறார் சரோஜினி பாஸ்கே. “என் புத்தகங்கள் நனைந்து போகும். பள்ளிக்கு செல்ல முடியாது.”
அது செப்டம்பர் மாதம். 9ம் வகுப்பு படிக்கும் சரோஜினி பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார். புத்தகங்கள் நிரம்பிய பையை முதுகில் கட்டி, கைகளில் காலணிகளை வைத்திருக்கிறார். வேகமாக ஓடும் கியுல் ஆற்றின் நடுவே சற்று நிலைதடுமாறுகிறார். உடனே சமநிலைக்கு வந்து விட்டார்.
“சில முறை நான் விழுந்திருக்கிறேன். பிறகு கற்கள் எங்கே இருக்கின்றன என புரிந்துவிடும்,” என்கிறார் அவரின் பள்ளித் தோழியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருமான சிருஷ்டி குஜுர் அவருடன் நடந்தபடியே. மாற்று உடைகளையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். “வீட்டு உடைகளில் ஆற்றை கடப்போம். பிறகு ஈரத்துணிகளை பாலிதீன் பைகளில் போட்டுவிட்டு, பள்ளி சீருடைக்கு மாறி விடுவோம்,” என விளக்குகிறார் சிருஷ்டி, பிகாரின் ஜமுய் மாவட்ட சந்தால் பழங்குடி கிராமமான ஜதாருக்கு நடந்தபடி. தலையில் சிறுமிகள் கட்டியிருக்கும் சிவப்பு ரிப்பன்கள், மேலும் கீழுமாக ஆடும் சிவப்பு பூக்களை போல் தெரிகிறது.
சிருஷ்டிக்கு சிறு வயதாக இருக்கும்போது, அவரின் சித்தியான ரேஷ்மி தேவி, அவரை தூக்கிக் கொண்டு ஆற்றை கடப்பார். “பையை என் தோளில் போட்டுக் கொண்டு, சிருஷ்டியை கைகளில் தூக்கிக் கொண்டு கடப்பேன். ஐந்து வருடங்களுக்கு இதை செய்தேன்,” என அவர் நினைவுகூருகிறார். “தினசரி இரண்டு முறை.”
ஹர்னி பஞ்சாயத்தில் இருக்கும் சந்தால் பழங்குடி கிராமமான ஜதார், கியுல் ஆறால் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 200 வீடுகளில் பாதியில் பழங்குடியினர் வசிக்கிறார்கள். மிச்ச பேர் ரவிதாஸ் சமூகத்தை (பட்டியல் சாதி) சேர்ந்தவர்கள்.