''ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆਂ,'' ਸਰੋਜਿਨੀ ਬਾਸਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ''ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ।''
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਰੋਜਿਨੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਬਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਫੜ੍ਹੀ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਊਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲ਼ਕ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
''ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਹਨ,'' ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਜੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਠਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਹਦੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਲਾਲ ਰਿਬਨ ਇਓਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਝੂਲ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ (ਮਤਰੇਈ), ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ। ''ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ,'' ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਦੂਈਓ ਟਾਈਮ ਕਾ ਯੇ ਕਾਮ ਥਾ।''
ਹਰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਜਠਾਰ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ (ਟੋਲਾ) ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਊਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਵੀਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।