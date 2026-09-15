ସରୋଜିନୀ ବାସ୍କେ କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ଅନେକ ଥର ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇପାରୁନଥିଲି।’’
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବହି ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗଟି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୋତାକୁ ସେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କିଉଲ୍ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଟଳମଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସହପାଠୀ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ସୃଷ୍ଟି କୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଦୁଇଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ନଦୀ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ରହିଛି, ତାହା ବୁଝିଗଲି।’’ ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ହଳେ ଡ୍ରେସ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ବିହାରର ଜମୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଜଥରରେ ଥିବା ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଘରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଉ। ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଦା ପୋଷାକକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିନେଉ।’’ ସେମାନଙ୍କ କେଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ୍ ରିବନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଦୁଇଟି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଉପରତଳ ହେଉଛନ୍ତି।
ସୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ରେଶମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କାଖେଇ ନଦୀ ପାର କରାଉଥିଲେ। ସେ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, ‘‘ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲାଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାଖେଇ ମୁଁ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି। ଦୁଇଓ ଟାଇମ କା ୟେ କାମ୍ ଥା (ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା)।’’
ଜଥର ହେଉଛି ବିହାରର ଜମୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ହର୍ଣ୍ଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଏକ ପଡ଼ା। କିଉଲ୍ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଏହି ପଡ଼ାକୁ ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ରବିଦାସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର (ଏମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ)।