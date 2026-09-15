“मी खूप वेळा या नदीत पडलीये,” सरोजिनी बास्के सांगते. “मग पुस्तकं भिजतात आणि शाळा बुडते.”
सप्टेंबरचा महिना आहे. नववीत शिकणारी सरोजिनी शाळेतून घरी परत येतीये. पाठीवर दप्तराचं ओझं, बूट हातात. वेगाने वाहणाऱ्या किउल नदीच्या पात्रात निम्मं अंतर पार केल्यावर एकदोनदा तिचा तोल जातो. पाण्याचा वेग बराच आहे. पण ती तोल सावरते.
“मी पण एक दोनदा पडलीये. पण आता कुठे दगड आहेत त्याचा जरा अंदाज आलाय,” सृष्टी कुजुर सांगते. ती सरोजिनीच्याच शाळेत आहे आणि तिच्या शेजारी राहते. “आजकाल आम्ही घरच्या कपड्यावर नदी पार करतो. त्या कडेला पोचलं की मग ओले कपडे काढून प्लास्टिकच्या पिशवीत टाकतो आणि शाळेचा गणवेश घालून शाळेत जातो,” सृष्टी सांगते. बोलत बोलत या दोघी मुली आपल्या घराच्या वाटेने पुढे जातात. बिहारच्या जमुई जिल्ह्यातला जथर हा संथाल आदिवासी पाडा म्हणजे त्यांचं घर. वेण्यांना बांधलेल्या लाल रिबिनी जणू काही डोक्यात माळलेल्या फुलांसारखी डुलत राहतात.
सृष्टी लहान होती तेव्हा तिची सावत्र आई रेशमी देवी तिला हातात घेऊन नदी पार करायची. “दप्तर खांद्यावर ठेवायचं आणि तिला दोन्ही हातात घेऊन नदी पार करायची. पाच वर्षं मी असा प्रवास केलाय,” त्या सांगतात. “दुइयो टाइम का ये काम था.”
जथर हा संथाल आदिवासींचा पाडा हरणी पंचायतीत येतो. कुइल नदीचं पाणी वाढलं की या पाड्याशी संपर्कच तुटतो. पाड्यावरच्या २०० घरांपैकी निम्मी आदिवासींची आणि बाकी रविदास या अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांची आहेत.