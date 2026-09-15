“ഞാൻ പലപ്പോഴും പുഴയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകമൊക്കെ നനഞ്ഞ്, സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു,” സരോജിനി ബാസ്കെ പറയുന്നു.
സെപ്റ്റ്ംബർ മാസം. സരോജനി എന്ന 9-ആം ക്ലാസ്സുകാരി സ്കൂളിൽനിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. പുസ്തകം കുത്തിനിറച്ച ബാഗ് മുതുകത്ത് കെട്ടിവെച്ച്, ഷൂസുകൾ ഊരി കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ. കുതിച്ചൊഴുകുന്ന കിയൂൽ നദിയുടെ നടുക്കെത്തിയ അവൾക്ക് കാലിടറുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേഗം സമനില പ്രാപിക്കുന്നു.
“ഒന്നുരണ്ടുതവണ ഞാൻ വീണു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കല്ലുകൾ എവിടെയാണെന്ന്,” അവളുടെ കൂടെയുള്ള, സഹപാഠിയും അയൽക്കാരിയുമായ സൃഷ്ടി കുജൂർ പറയുന്നു. അവൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോടി വസ്ത്രം അധികം കൈയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. “ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇട്ട വസ്ത്ര ധരിച്ച് പുഴ കടക്കും. അക്കരെയെത്തിയാൽ, നനഞ്ഞ തുണി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബാഗിലിട്ട് സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലേക്ക് മാറും,” ബിഹാറിലെ ജമൂയി ജില്ലയിലെ ജതർ ആദിവാസി കോളണിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ സൃഷ്ടി പറയുന്നു.
കുട്ടിക്കാലത്ത്, അവളുടെ രണ്ടാനമ്മ രശ്മി ദേവി അവളെ കൈയ്യിലെടുത്ത് പുഴ കടക്കും. ഞാൻ ബാഗ് തോളിൽ തൂക്കി, അവളെ എൻ്റെ കൈയ്യിലെത്ത് പുഴ കടക്കും. അഞ്ചുകൊല്ലം അത് ചെയ്തു. ദിവസേനയുള്ള പണിയായിരുന്നു,” അവർ ഓർമ്മിച്ചു.
ഹർണി പഞ്ചായത്തിലെ സന്താൾ ആദിവാസികളുടെ ഈ ജതർ എന്ന ഈ ചേരി കിയൂൽ നദിമൂലം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. 200 വീടുകളിൽ പകുതിയും ആദിവാസികളാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ രവിദാസ് സമുദായക്കാരും (പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ).