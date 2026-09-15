“ನಾನು ಹಲವು ಸಲ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಸ್ಕೆ.
ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ದಿನ. 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಸರೋಜಿನಿ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚೀಲ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿತ್ತು. ತನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಿಯೂಲ್ ನದಿಗೆ ಇಳಿದ ಸರೋಜಿನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು.
“ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗತೊಡಗಿತು” ಎಂದಳು ಸರೋಜಿನಿಯ ಸಹಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಮನೆಯವಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಜೂರ್. ಅವಳೀಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾಳೆ. “ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಳೆ ದಾಟುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಥರ್ ಎನ್ನುವ ತನ್ನ ಸಂತಾಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಹಾಡಿಯ ಕಡೆಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಂಪು ರಿಬ್ಬನ್ನುಗಳು ಹೂವಿನಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸೃಷ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಮಲತಾಯಿ ರಶ್ಮಿದೇವಿಯವರು ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. “ಅವಳ ಚೀಲವನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೆ. ಐದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ” ದುಯಿಯೋ ಟೈಮ್ ಕಾ ಯೇ ಕಾಮ್ ಥಾ [ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು]” ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂತಾಲ್ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಜಥರ್ ಸಿಯೂಲ್ ನದಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ 200 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದವು ರವಿದಾಸ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).