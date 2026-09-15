लेकिन 2004 के बाद जब भी बांध के 12 लंबवत गेट खोले जाते, तो उनसे 3,400 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से पानी छोड़ा जाता. पानी की तेज़ धार मिट्टी और रेत को बहा ले जाती. कई वर्षों में नदी बीच वाले हिस्से में अब क़रीब 30 फीट गहरी हो गई है.

रूबेन कहते हैं, “जब बांध बना, तो जलद्वार के दूसरी तरफ़ नदी में रेत जमा होने लगी. जब बांध से अचानक पानी छोड़ा जाता, तो नदी की तेज़ धारा उस रेत को बहा ले जाती और नीचे के पत्थर बाहर दिखाई देने लगते.”

जथर गांव के रफ़ेल खरवार की पहली नौकरियों में से एक बांध की साइट पर काम करना था. क़रीब 56 वर्षीय आदिवासी रफ़ेल याद करते हैं, “उस समय रोज़ की मज़दूरी ढाई रुपए थी. एक वक़्त के खाने के बदले हमें एक पाव [250 ग्राम] सत्तू दिया जाता था.” खरवार, बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है. राज्य में उनकी जनसंख्या क़रीब 2.5 लाख है.

काम की तलाश में रफ़ेल पटना और फिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए. साल 2002 में वे अपने गांव लौट आए और उसी बांध पर फिर काम करने लगे. रफ़ेल कहते हैं, “मैंने बांध के 12 गेटों में से छह गेट बनाए थे. उस समय मुझे रोज़ 150 रुपए मज़दूरी मिलती थी.”

लेकिन उन्हें तब यह अंदाज़ा नहीं था कि जिस बांध को वे और दूसरे आदिवासी ग्रामीण बना रहे हैं, वही एक दिन उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा. रफ़ेल पारी से कहते हैं, “हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. हमें सिर्फ़ नुक़सान उठाना पड़ रहा है. अगर यह बांध नहीं बना होता, तो बेहतर होता.”

रूबेन कहते हैं, “हमने अधिकारियों से बार-बार कहा है कि मानसूनों के महीनों में दिन के समय बांध के गेट बंद रखें, ताकि स्कूली बच्चों और गांव के लोगों को आने-जाने में आसानी हो. रात में गेट खोल लें, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है.”

जमुई के अधीक्षण अभियंता दीपेंद्र कुमार रजक गांववालों की बात से सहमत नहीं हैं. वे कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि हम बांध को बार-बार खोलते हैं. जब बांध पानी से भर जाता है, तभी हम पानी छोड़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी गांव को नुक़सान न हो. हमारा काम निश्चित रूप से गांवों को बहा देना नहीं है.”

हालांकि, नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने माना कि बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का रास्ता और गहरा हो सकता है.