“मैं कई बार नदी में गिर चुकी हूं,” सरोजिनी बास्के बताती हैं. “मेरी किताबें भीग जाती थीं और मैं स्कूल नहीं जा पाती थी.”
सितंबर का महीना है, और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सरोजिनी स्कूल से घर लौट रही हैं. उनकी किताबों से भरा स्कूल बैग उनकी पीठ पर बंधा है और जूते उन्होंने हाथ में पकड़ रखे हैं. किऊल नदी के तेज़ बहाव के बीच चलते हुए हम देखते हैं कि सरोजिनी कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन जल्दी ही अपना संतुलन संभाल लेती हैं.
उनकी सहपाठी और पड़ोस में रहने वाली सृष्टि कुजूर उनके साथ चल रही हैं. वह बताती हैं, “मैं भी एक-दो बार नदी में गिर चुकी हूं. फिर मुझे समझ में आने लगा कि नदी में पत्थर कहां-कहां हैं.” अब वह अपने साथ कपड़ों का एक अतिरिक्त जोड़ा रखती हैं. सृष्टि बताती हैं, “हम घर वाले कपड़े पहनकर नदी पार करते हैं. दूसरी तरफ़ पहुंचने के बाद गीले कपड़ों को प्लास्टिक की थैली में रख देते हैं और स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं.” दोनों लड़कियां जथर के संताल आदिवासी टोले की ओर बढ़ जाती हैं. उनके बालों में बंधे चमकीले लाल रिबन ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे लाल फूल ऊपर-नीचे झूल रहे हों.
जब सृष्टि छोटी थीं, तब उनकी सौतेली मां रेशमी देवी उन्हें नदी पार करवाती थीं. रेशमी देवी याद करते हुए कहती हैं, “मैं बैग को कंधे पर लटका लेती थी और सृष्टि को गोद में उठाकर नदी पार करती थी. मैंने पांच साल तक ऐसा किया.” वह कहती हैं, “दुइओ टाइम का ये काम था.”
जथर, बिहार के जमुई ज़िले की हरनी पंचायत में स्थित संताल आदिवासियों का एक टोला है. किऊल नदी के बहते पानी ने इसे आसपास के इलाक़ों से अलग कर रखा है. यहां क़रीब 200 घर हैं. इनमें लगभग आधे घर आदिवासियों के हैं, जबकि बाक़ी घर रविदास समुदाय के हैं, जिसे अनुसूचित जाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है.