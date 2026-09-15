“কতবার যে নদীতে পড়ে গেছি,” বলছে সরোজিনী বাস্কে। “বইপত্র ভিজে যেত, স্কুলে যেতে পারতাম না।“
সেপ্টেম্বর মাস, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে নবম শ্রেণির ছাত্রী সরোজিনী। বইখাতাবোঝাই স্কুলের ব্যাগখানা পিঠের সঙ্গে বাঁধা, জুতোজোড়া হাতে। খরস্রোতা কিউল নদীর মাঝ বরাবর একবার একটু হোঁচট খেল আমাদের চোখের সামনেই, কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তে।
“পড়ে গেছি বটে কয়েকবার, কিন্তু তারপর কোথায় কোথায় পাথর আছে তা বুঝে গেছি এখন,” সরোজিনীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল তার প্রতিবেশী ও সহপাঠিনী সৃষ্টি কুজুর। আজকাল সে বাড়তি জামা নিয়ে বেরোয়। “বাড়ির জামা পরে নদী পার হই; ওপারে গিয়ে ভিজে জামা প্লাস্টিকে পুরে স্কুলের ইউনিফর্ম পরে নিই।” কথা বলতে বলতে বিহারের জামুই জেলার সাঁওতাল আদিবাসী বসতি জাথরে নিজেদের বাড়ির দিকে এগোয় সে। দুই বন্ধুর মাথায় বাঁধা লাল টুকটুকে ফিতেগুলি হাওয়ায় দোল খাওয়া ফুলের মতো দেখায়।
সৃষ্টি যখন আরও ছোটো ছিল, তার সৎমা রেশমি দেবী ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে করে নদী পার করে দিতেন। “কাঁধের উপর দিয়ে ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে সৃষ্টিকে কোলে করে নিয়ে পার হতাম। পাঁচ বছর এটা করেছি,” মনে করেন তিনি। “দুইয়ো টাইম কা ইয়ে কাম থা [দিনে দুইবার এই কাজটা থাকত]।“
বিহারের জামুই জেলার হারনি পঞ্চায়েতভুক্ত জাথর সাঁওতাল আদিবাসীদের বসতি – কিউল নদীর খরস্রোত দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ২০০ মতো ঘরের অর্ধেক আদিবাসী, বাকিরা রবিদাস সম্প্রদায়ের (রাজ্যে তফসিলি জাতির তালিকাভুক্ত)।